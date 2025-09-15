AKMİB, Kolombiya ve Suriye pazarına odaklandı

Akdeniz Kimyevi Madde­ler ve Mamulleri İhracat­çıları Birliği (AKMİB) Yö­netim Kurulu Başkanı Saadettin Çağan, ağustos ayında Türkiye’ye 335,3 milyon dolar döviz kazan­dırdıklarını açıkladı. AKMİB’in ağustos ayı ihracat performan­sında geçen yılın aynı ayına kı­yasla negatif bir tablo ortaya çık­tığını belirten Başkan Saadettin Çağan, “Özellikle mineral yakıt­lar ihracatında görülen sert da­ralma, toplam rakamları baskıla­yan en önemli unsur oldu. Belçika ve İspanya pazarlarında üç hane­li güçlü performans artışlarımız ihracattaki dalgalanmaların den­gelenmesinde kritik rol oynadı” dedi.

“62. Şam Uluslararası Fuarı tarihi bir dönüm noktası”

Başkan Çağan, 27 Ağustos- 5 Ey­lül 2025 tarihleri arasında 62’in­cisi düzenlenen Şam Uluslararası Fuarı’nın Suriye’nin yeniden ya­pılanma sürecinde bölgesel tica­ret ve kültürel etkileşim açısından tarihi bir dönüm noktası olarak öne çıktığını vurguladı. Suriye’nin yeniden kalkınmasının Türkiye için hem ticari hem insani ve hem de bölgesel bir sorumluluk oldu­ğunun altını çizen Başkan Çağan, bölgede refahın anahtarının gü­venlik ve enerji olduğunu söyledi. Başkan Çağan, “Güvenliğin oldu­ğu yerde kalkınma ve refah olur. Amacımız Suriye’ye mal ve hiz­met ihraç etmenin yanında birlik­te kalkınmaktır. Türkiye’nin bilgi birikimi ile Suriye’nin iş gücünü birleştirerek üretime dönüştüre­biliriz.” dedi.

62. Şam Uluslararası Fuarı’nın Türkiye ile Suriye arasındaki ti­caret ve yatırım ilişkilerinde yeni bir dönemin kapılarını araladığı­na işaret eden Başkan Çağan, şun­ları söyledi: “Fuar organizasyonu, ticaret heyeti ve ticaret diploma­sisi adımları ile bir bütün olarak ele aldığımızda Şam Uluslarara­sı Fuarı iki ülkenin ortak kalkın­ma vizyonunun ete kemiğe bürün­düğü bir buluşma alanı olarak öne çıktı. Özellikle emek yoğun sek­törlerde yatırım için cazip bir ül­ke konumunda olan Suriye, Tür­kiye’nin know-how gücü ve dene­yimiyle birleştiğinde üretimden istihdama kadar pek çok alanda kazan-kazan modelini mümkün kılıyor.”

İhracat hacminde en güçlü artışlar Belçika ve İspanya pazarlarında

AKMİB’in ağustos ayı ihraca­tını ürün grupları ve ülkelere gö­re değerlendiren Başkan Saadet­tin Çağan, şöyle konuştu: “AKMİB olarak yılın 8’inci ayında 493 bin 653 ton ürünü uluslararası pazar­larda değere dönüştürdük. Söz ko­nusu dönemde en çok ihraç ettiği­miz ürünler listesinde 144,1 mil­yon dolar değer ve yüzde 50,5 pay ile mineral yakıtlar ve yağlar birin­ci sırada yer aldı. Bunu, 56,6 mil­yon dolar değer ve yüzde 19,8 pay ile plastikler ve mamulleri ikinci sıradan, 30,2 milyon dolar değer ve yüzde 10,6 pay ile anorganik kim­yasallar üçüncü sıradan takip etti. En fazla ihracat yaptığımız ülkeler listesinde İtalya, Romanya ve Hol­landa ilk üç sırayı oluşturdu. İtal­ya’ya 36,8 milyon dolar, Roman­ya’ya 35,3 milyon dolar ve Hollan­da’ya 32,6 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. İhracat hacminde en güçlü artışları yakaladığımız ül­keleri incelediğimizde Belçika ve İspanya pazarlarındaki 3 haneli artışlar dikkat çekti. Belçika paza­rında yüzde 661 artışla 12,2 milyon dolar, İspanya pazarında yüzde 229 artışla 18,4 milyon dolar değe­re ulaştık.”