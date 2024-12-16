Aktarlarda değeri altınla yarışan ürün: Ihlamur

Kilosu 2 bin 500 TL’den satılan çiçek ıhlamur, havaların soğuk gitmesi nedeniyle rağbet görmeye devam ediyor. Fiyatlar çeşidine göre 1.500 ile 2.500 lira arasında değişiyor.

Fiyatların yüksek olmasına rağmen ıhlamura yoğun talep olduğunu belirten aktar Murat Amanvermez, “Ihlamur fiyatları yüksek olsa da havalar soğuk olduğu için satılıyor. Bu sene geçen seneye göre piyasada ıhlamur daha az. Bundan dolayı da ıhlamur fiyatları çok yüksek. İnsanlarımız soğuklara dirençli hale gelmek için tüketmek zorunda kalıyor. Ihlamur fiyatları çeşidine göre 1.500 ile 2.500 lira değişiyor. Vatandaşlar en çok 50 gram ya da 100 gram satın alıyor. 50 gramdan 5 porsiyon, 100 gramdan 10 porsiyon ıhlamur çıkıyor. İnsanlar fiyatlardan şikayetçi ama bütçelerine göre az miktarda alıyorlar” dedi.

Fiyatı nedeniyle en çok adaçayı tüketiliyor

Ihlamurun fiyatı nedeniyle vatandaşların uygun olan diğer kış çaylarını da tükettiğini belirten Amanvermez, “Ihlamurdaki pahalılık nedeniyle insanlar diğer kış çaylarına da rağbet gösteriyor. Çünkü diğer kış çayları ıhlamurdan daha ucuz. Bu nedenle hatmi çiçeği, karabaş, yasemin, adaçayı, papatya ve melisaya da ilgi arttı. En çok 100 gramı 30 TL’den satılan adaçayı tüketiliyor” diye konuştu. Aktar tezgahlarında adaçayının kilosu 300, karabaşın kilosu 600, kuşburnunun kilosu 250, papatyanın kilosu 600, yaseminin kilosu 850, hatmi çiçeğinin kilosu da 600 liradan alıcı buluyor.