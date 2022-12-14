Aktif Bank: Süper Lig, pandemi öncesine dönüyor

Türk sporuna finansman desteğinin yanı sıra bilgi birikimi ile de büyük katkı sağlayan Aktif Bank’ın 2016 yılından bu yana spor kamuoyu ile paylaştığı, Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek futbol ekonomisi raporu EkoLig’in yeni sayısı Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca ve E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar’ın ev sahipliğinde açıklandı. Dünya ve Türkiye’deki futbol ekonomisinin fotoğrafını çeken rapora göre, Süper Lig kulüpleri maç günü gelirlerini yaklaşık 600 milyon TL’ye yükseltti. Tribünlerdeki kısıtlamaların da kalkmasıyla birlikte tribünler dolarken, Süper Lig pandeminin izlerini silmeye başladı.

Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca, “Avrupa’nın en önemli beş ligi futbol ekonomisinin lokomotifi olurken, Süper Lig de Covid-19 pandemisinin etkilerini hızla üzerinden atıyor. Süper Lig kulüplerimiz 2019-20 sezonuna göre maç günü gelirlerini yüzde 10 oranında artırıp yaklaşık 600 milyon TL’ye yükseltmeyi başardı. Özellikle bu sezon taraftarların stadyumlara dönmesi ve seyirci oranının maç başı yaklaşık 13 bin seviyesine yaklaşması Süper Lig’in yükselişini kanıtlıyor” dedi.

E-Kent Genel Müdürü Atıl Aykar, “30 milyar Euro’yu aşan Avrupa futbol ekonomisinin büyük bölümünü beş büyük lig olarak tanımladığımız İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya oluşturuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi’ni de domine eden bu liglerin temsilcileri, Devler Ligi’yle birlikte büyümeye devam ediyor. Aktif Bank olarak hazırladığımız EkoLig Futbol Ekonomisi Raporu’nda Şampiyonlar Ligi’nin uygulanmaya alınması planlanan yeni formatını, 2022 Katar Dünya Kupası’nı, Avrupa’nın beş büyük ligi ile marka değerlerini ve tabii ki Türk futbolunun bir fotoğrafını çektik. Raporun Türk futbolunun tüm paydaşları için kıymetli bir kaynak olmasını diliyoruz” dedi.

Dört büyük takımım gelirleri yüzde 117 arttı

EkoLig raporunda yer alan bilgilere göre, dört büyük takım 2020-21 sezonuna göre 2021-22 sezonunda lisanslı ürün satış, isim hakkı, sponsorluk, reklam ve maç hasılatları, kombine kart, loca gelirlerini yüzde 117 oranında artırmayı başardı. 2020-21 sezonunda 1 milyar 272 milyon 474 bin TL gelir elde eden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, 2021-22 sezonunda 2 milyar 759 milyon 341 bin TL geliri kasasına koymayı başardı.

Sahada da tribünde de şampiyon Trabzon

2021-22 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor taraftarlarıyla kupayı kaldırdı. Maç başına 28 bin 778 taraftar ile yüzde 70 doluluk oranı yakalayan bordo-mavililer sezon boyunca Akyazı’da 546 bin futbolseveri ağırladı. Seyirci ortalamasında ikinci sırayı 24 bin 722 ile Fenerbahçe alırken, Galatasaray (21 bin 425) üçüncü, Beşiktaş da (18 bin 506) dördüncü oldu.

Yayın gelirinde zirvede Fenerbahçe var

Süper Lig’de 2019-20 ve 2020-21 sezonlarında yayın gelirlerinde üçüncü sırada yer alan Fenerbahçe, 2021-22 sezonunda 239,2 milyon TL’lik geliriyle ilk sıraya yerleşti. Şampiyonluk payının yanına, ligi ikinci sırada bitirmesiyle birlikte performans gelirini de ekleyen sarı-lacivertliler, yayın gelirlerinde en çok kaynağı sağlayan kulüp oldu. Şampiyonluk hasretine 2021-22 sezonunda nokta koyan Trabzonspor, yayın gelirlerinde ise ikinci basamakta kaldı. Performans gelirleri, şampiyonluk payı ve katılım payı dahil olmak üzere bordo-mavililer geçen sezon yayın gelirlerinden 202 milyon TL’yi kasasına koymayı başardı.

Yeni sezonda Galatasaray tribünleri doldurdu

Pandemi sonrasında yüzde 100 kapasiteyle oynanmaya başlanan 2022-23 sezonunda Galatasaray’ı taraftarları yalnız bırakmadı. Sezona önemli transferlerle başlayan Sarı-kırmızılılar, ligde 14 hafta geride kalırken iç sahada oynadığı karşılaşmalarda 45 bin 921 kişilik ortalama yakaladı. Galatasaray’ı 40 bin 23 taraftar ortalamasıyla Fenerbahçe izlerken, teknik direktör değişikliğine giden Beşiktaş 35 bin 189 ortalama ile üçüncü basamakta kaldı. Son şampiyon Trabzonspor ise 26 bin 706 taraftara maçlarını oynadı.