Aktif Bank yöneticileri Ankaralı iş insanlarıyla buluştu

ANKARA - DÜNYA

Genç Girişim ve Yönetişim Derneği’nin (GGYD) İş’te Fırsat başlıklı toplantıları salgın döneminden sonra ilk kez fiziki olarak yapıldı. Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan ve üst yönetimin konuşmacı olduğu toplantıda, banka karlarının zaman zaman eleştirildiğini ancak reel sektörün güçlü kalabilmesi için bankaların karlı yapılar olması gerektiği vurgulandı. GGYD Başkanı Nezih Allıoğlu ise TÜİK istatistiklerinde umutsuz insanların oranındaki artışa işaret ederek, iş insanlarının halka umut vermesi gerektiğini belirtti.



GGYD’nin sektör temsilcileriyle yürüttüğü 53. İş’te Fırsat Toplantısının açılışında konuşan Nezih Allıoğlu, bireylerin ekonomik koşullar nedeniyle zorlandığını belirterek, “Hayat zor, hayat pahalı. Enflasyon, işsizlik almış başını gidiyor. İnsanlarımız mutsuz, dahası umutsuz. TÜİK’in birkaç gün önce açıkladığı 2021 yılına ilişkin yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2021 itibarıyla her 100 kişinin 40’ı umutsuz. İnsanımız gelecekten umudunu yitirmeye başlasa da iş dünyası olarak bizim umutsuzluğa kapılmaya, pes etmeye, durmaya, dinlenmeye hakkımız yok” ifadelerini kullandı.





Toplantıda, Aktif Bank Genel Müdürü Ayşegül Adaca Oğan, bankanın sunduğu hizmetler ve özellikle fintech alanındaki hizmet avantajları hakkında bilgi verdi. Aktif Bank Hazineden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Barlas ise sıklıkla banka karlılığının zaman zaman eleştirildiğini hatırlatarak, “Bankacılık sektörü son sene iyi kazandı. Türkiye’de en çok güvenebileceğimiz şey bankacılık sektörü. Bırakın kazansınlar. Bankalar kazanırsa reel sektör de kazanıyor, zira reel sektörü bankacılık taşıyor. Finans sektörünü çıkarsanız ortada büyük şirket kalmaz. Kısacası bankacılığın güçlü olması büyük avantaj” dedi.