Aktif elektrik enerji toptan satış tarifesi belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK), aktif elektrik toptan satış tarifesine ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, EÜAŞ'ın dağıtım şirketlerine teknik ve teknik olmayan kayıp enerji satışları ile görevli tedarik şirketlerine yapılan satışları kilovatsaat başına 31,8592 kuruş oldu.

Ayrıca, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda kilovatsaat başına 350,0000 kuruş, görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda kilovatsaat başına 110,0321 kuruş olarak uygulanmasına karar verildi.