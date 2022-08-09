Aktif elektrik toptan satış tarifesi belirlendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EÜAŞ tarafından bugünden itibaren uygulanacak aktif elektrik enerji toptan satış bedeli, dağıtım şirketlerine yapılan teknik ve teknik olmayan kayıp enerji kapsamındaki satışlarda değişmeyerek kilovatsaat başına 31,8592 kuruşta sabit kaldı.

Görevli tedarik şirketlerine yapılan satışlarda bu bedel kilovatsaat başına 110,0321 kuruş, dağıtım şirketlerine genel aydınlatma kapsamında yapılan satışlarda ise kilovatsaat başına 256,0000 kuruş olarak güncellendi. Söz konusu tutar, 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere 200,0000 kuruş olarak belirlenmişti.