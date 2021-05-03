Aktif firma sayısı 6 bin 724 arttı

2021 yılı mart ayında toplam aktif firma sayısı 2.024.703 iken, nisan ayında 6 bin 724 adet artarak 2.031.427 oldu.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2021 yılı nisan ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 58.519, bildirim sayısı ise 16.012.150 oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre kayıtlı kişi sayısında yüzde 8,37’lik artış, bildirim sayısında da yüzde 20,74’lük bir artış oldu.

2021 yılı nisan ayında esnaf ve sanatkâr sayısı 2.038.059 iken, toplam işyeri sayısı ise 2.203.745 oldu. Türkiye genelinde kooperatif sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,09 artarak 13.098’e ulaştı. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1.584.820 oldu.