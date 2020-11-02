Aktif firma sayısı ekimde 10 bin 394 adet arttı

02 Kasım 2020

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2020 yılı Ekim ayında Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısı 56 bin 426, bildirim sayısı ise 16 milyon 656 bin 755 'oldu. Bu dönemde, bir önceki yılın aynı ayına göre Hal Kayıt Sistemine kayıtlı kişi sayısında yüzde 7,04'lük artış, bildirim sayısında da yüzde 13,14'lük bir artış olduğu açıklandı.



Ekim ayında esnaf ve sanatkâr sayısı 1 milyon 976 bin 21 iken, toplam işyeri sayısı ise 2 milyon 130 bin 675 oldu. Ekim ayında Türkiye genelinde kooperatif sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,49 artarak 12 bin 752'ye ulaştı. Aynı dönemde kooperatiflerin ortak sayısı ise 1 milyon 572 bin 961 oldu.