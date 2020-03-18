"Alacağımız kararlarla zoru birlikte başaracağız"

18 Mart 2020

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA-Koronavirüs salgınına karşı alınacak ekonomik ve sosyal önlemleri belirlemek üzere, toplumun tüm kesimleri ve devletin zirvesi bir araya geldi. yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu karantina sebebiyle alınan önlemlerle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sonuçlarının ortaya çıkacağını bildirdi.

Hem hastalığın salgına dönüşmesini engellemek hem de üretim, ticaret, istihdam ve ekonomiyi canlı tutma mecburiyeti olduğunun altını çizen Erdoğan, “Ağustos 2018’de yaşadığımız kur, faiz hareketi, enflasyonun etkilerinden yeni kurtulma aşamasına gelindiği, işlerin yoluna girdiği dönemde ipin ucunu asla bırakamayız” dedi.

Covid 19 ile mücadele ederken, ekonominin çarklarını döndürmenin kolay olmadığına değinen Erdoğan, bunun için devlete düşen görevler yanı sıra özel sektörün de sorumluluğu olduğunu aktardı.

Bu zorlu sürecin birlikte aşılacağını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu süreçten çıktığımızda çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görüyoruz” diye konuştu.

Salgın döneminin, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı alternatif üretim alanı arayışına ittiğini ifade eden Erdoğan, “Alternatif deyince akla ilk gelen yerlerden birisi Türkiye’dir. Petrol fiyatının düşüşüyle finans alanındaki gelişeler ülkemize ilave avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.

Erdoğan, “ Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milleti iyi bilgilendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun de ötesine güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden, tıbbi, psikolojik ve ekonomik olarak üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmeliyiz” dedi.

Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle telekonferansta bir araya geldikleri bilgisini veren Erdoğan, sadece virüsü değil, İdlib ve Barış Pınarı konularını da görüştüklerini söyledi. Erdoğan bu ülkeler içinde virüs konusunda en iyi durumda Türkiye’nin olduğunu anlattı.

Devletin zirvesi, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi

Toplantıya, tüm bakanların yanı sıra, TÜSİAD, TOBB, TİSK, MÜSİAD gibi sivil toplum örgütleri yanı sıra, sendika başkanları, kamu bankalarının yöneticileri, Sağlık Bilim Kurulu üyeleri, Ak Parti Grup Başkanvekilleri dahil toplam 86 kişi katıldı.

1.Fuat Oktay / Cumhurbaşkanı Yardımcısı

2.Berat Albayrak / Hazine Ve Maliye Bakanı

3.Zehra Zümrüt Selçuk / Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı

4.Murat Kurum / Çevre Ve Şegircilik Bakanı

5.Fatih Dönmez / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı

6.Mehmet Nuri Ersoy / Kültür Ve Turizm Bakanı

7.Fahrettin Koca / Sağlık Bakanı

8.Mustafa Varank / Sanayi Ve Teknoloji Bakanı

9.Bekir Pakdemirli / Gıda,Tarım Ve Hayvancılık Bakanı

10.Ruhsar Pekcan / Ticaret Bakanı

11.M. Cahit Turhan / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı

12.Mehmet Kasapoğlu / Gençlik Ve Spor Bakanı

13.Abdülhamit Gül / Adalet Bakanı

14.Mevlüt Çavuşoğlu / Dışişleri Bakanı

15.Ziya Selçuk / Milli Eğitim Bakanı

16.Hulusi Akar / Milli Savunma Bakanı

17.Süleyman Soylu / İçişleri Bakanı

18.Naci Ağbal / Strateji Ve Bütçe Başkanı

19.Nurettin Canikli / Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı

20.Numan Kurtulmuş / Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı

21.Lütfi Elvan / Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı

22.Murat Uysal / Merkez Bankası Başkanı

23.Ali Fuat Taşkesenlioğlu / Spk Başkanı

24.Birol Küle / Rekabet Kurumu Başkanı

25.Zafer Sönmez / Varlık Fonu Genel Müdürü

26.Erişah Arıcan / Bist Başkanı

27.Osman Arslan / Halkbank Genel Müdürü

28.Hüseyin Aydın / Ziraatbank Genel Müdürü

29.Abdi Serdar Üstünsalih / Vakıfbank Genel Müdürü

30.İkram Göktaş / Vakıf Katılım Genel Müdürü

31.Metin Özdemir / Ziraat Katılım Genel Müdürü

32.Yusuf Büyük / İlbank Genel Müdürü

33.Ali Güney / Exımbank Genel Müdürü

34.İbrahim Halil Öztop / Kalkınma Ve Yatırım Bankası Genel Müdürü

35.Burak Dağlıoğlu / Yatırım Ofisi Başkanı

36.Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı

37.Nail Olpak / DEİK Başkanı

38.İsmail Gülle / Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı

39.Simone Kaslowski / TÜSİAD Başkanı

40.Abdurrahman Kaan / MÜSİAD Başkanı

41.Mahmut Arslan / Hak-İş Başkanı

42.Ergün Atalay / Türk-İş Başkanı

43.Önder Kahveci / Türk-Kamusen Başkanı

44.Ali Yalçın / Memursen Başkanı

45.Yaşar Doğan / Tüm Sanayici İşadamları Der. (TÜMSİAD) Başkanı

46.Erkan Güral / Türk Genç İşadamları Konf. (TÜGİK) Başkanı

47.Orhan Aydın / Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı

48.Ayşem Sargın / Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı

49.Orhan Turan / Türk Girişim Ve İş Dünyası Konf (TÜRKONFED) Başkanı

50.Bendevi Palandöken / Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konf (TESK) Başkanı

51.Abdülkadir Akgül / TESKOMB Başkanı

52.Celal Koloğlu / TİSK Başkanvekili

53.Fahrettin Altun

54.Hasan Doğan

55.Hamdi Kılıç

56.İbrahim Kalın

Ekonomi Politikaları Kurulu

1. Yiğit Bulut

2. Korkmaz Karaca

Sağlık Politikaları Kurulu

1. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu

2. Dr. Sema Ramazanoğlu

3. Prof. Dr. Necdet Ünüvar

4. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu

5. Uzman Dr. Ümmü Gülşen Öztürk

6. Dt. Zülfiye Füsun Kumet

7. Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel

8. Nüket Küçükel Ezberci

9. Ahmet Selim Köroğlu

Hakan Fidan / Mit Başkanı

Ali Erbaş / Diyanet İşleri Başkanı

Metin Feyzioğlu / Barolar Birliği Başkanı

İlker Aycı / THY Başkanı

Yekta Saraç / YÖK Başkanı

Metin Kıratlı / İdari Ve Mali İşler Başkanı

Sümeyra Merve Kılınç / Cumhurbaşkanı Danışmanı

Ak Parti Grup Başkan / Başkanvekilleri

Naci Bostancı

Mehmet Muş

Bülent Turan

Özlem Zengin

Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cahit Özkan

Mahir Ünal

Ömer Çelik

Bilim Kurulu

Ateş Kara

Serhat Ünal

Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe