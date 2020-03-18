"Alacağımız kararlarla zoru birlikte başaracağız"
Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde kapsamlı bir eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bugün alacağımız kararlarla zoru birlikte başaracağız' dedi.
Hüseyin GÖKÇE
ANKARA-Koronavirüs salgınına karşı alınacak ekonomik ve sosyal önlemleri belirlemek üzere, toplumun tüm kesimleri ve devletin zirvesi bir araya geldi. yaklaşık 100 katılımcının yer aldığı toplantı öncesi kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zorunlu karantina sebebiyle alınan önlemlerle günlük hayatı durma noktasına getiren sürecin ciddi ekonomik sonuçlarının ortaya çıkacağını bildirdi.
Hem hastalığın salgına dönüşmesini engellemek hem de üretim, ticaret, istihdam ve ekonomiyi canlı tutma mecburiyeti olduğunun altını çizen Erdoğan, “Ağustos 2018’de yaşadığımız kur, faiz hareketi, enflasyonun etkilerinden yeni kurtulma aşamasına gelindiği, işlerin yoluna girdiği dönemde ipin ucunu asla bırakamayız” dedi.
Covid 19 ile mücadele ederken, ekonominin çarklarını döndürmenin kolay olmadığına değinen Erdoğan, bunun için devlete düşen görevler yanı sıra özel sektörün de sorumluluğu olduğunu aktardı.
Bu zorlu sürecin birlikte aşılacağını vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, “Bu süreçten çıktığımızda çok daha büyük fırsatların bizi beklediğini şimdiden görüyoruz” diye konuştu.
Salgın döneminin, başta Avrupa olmak üzere tüm dünyayı alternatif üretim alanı arayışına ittiğini ifade eden Erdoğan, “Alternatif deyince akla ilk gelen yerlerden birisi Türkiye’dir. Petrol fiyatının düşüşüyle finans alanındaki gelişeler ülkemize ilave avantaj sağlıyor” şeklinde konuştu.
Erdoğan, “ Birkaç haftalık dönemi iyi yönetir, milleti iyi bilgilendirir, hastalığı kontrol altında tutabilirsek, umduğumuzun de ötesine güzel bir tablo bizi bekliyor. Önemli olan hastalığın bizi yenmesine fırsat vermeden, tıbbi, psikolojik ve ekonomik olarak üstesinden gelebilecek dirayeti ortaya koyabilmeliyiz” dedi.
Fransa, Almanya ve İngiltere liderleriyle telekonferansta bir araya geldikleri bilgisini veren Erdoğan, sadece virüsü değil, İdlib ve Barış Pınarı konularını da görüştüklerini söyledi. Erdoğan bu ülkeler içinde virüs konusunda en iyi durumda Türkiye’nin olduğunu anlattı.
Devletin zirvesi, toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi
Toplantıya, tüm bakanların yanı sıra, TÜSİAD, TOBB, TİSK, MÜSİAD gibi sivil toplum örgütleri yanı sıra, sendika başkanları, kamu bankalarının yöneticileri, Sağlık Bilim Kurulu üyeleri, Ak Parti Grup Başkanvekilleri dahil toplam 86 kişi katıldı.
1.Fuat Oktay / Cumhurbaşkanı Yardımcısı
2.Berat Albayrak / Hazine Ve Maliye Bakanı
3.Zehra Zümrüt Selçuk / Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı
4.Murat Kurum / Çevre Ve Şegircilik Bakanı
5.Fatih Dönmez / Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı
6.Mehmet Nuri Ersoy / Kültür Ve Turizm Bakanı
7.Fahrettin Koca / Sağlık Bakanı
8.Mustafa Varank / Sanayi Ve Teknoloji Bakanı
9.Bekir Pakdemirli / Gıda,Tarım Ve Hayvancılık Bakanı
10.Ruhsar Pekcan / Ticaret Bakanı
11.M. Cahit Turhan / Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanı
12.Mehmet Kasapoğlu / Gençlik Ve Spor Bakanı
13.Abdülhamit Gül / Adalet Bakanı
14.Mevlüt Çavuşoğlu / Dışişleri Bakanı
15.Ziya Selçuk / Milli Eğitim Bakanı
16.Hulusi Akar / Milli Savunma Bakanı
17.Süleyman Soylu / İçişleri Bakanı
18.Naci Ağbal / Strateji Ve Bütçe Başkanı
19.Nurettin Canikli / Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
20.Numan Kurtulmuş / Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
21.Lütfi Elvan / Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu Başkanı
22.Murat Uysal / Merkez Bankası Başkanı
23.Ali Fuat Taşkesenlioğlu / Spk Başkanı
24.Birol Küle / Rekabet Kurumu Başkanı
25.Zafer Sönmez / Varlık Fonu Genel Müdürü
26.Erişah Arıcan / Bist Başkanı
27.Osman Arslan / Halkbank Genel Müdürü
28.Hüseyin Aydın / Ziraatbank Genel Müdürü
29.Abdi Serdar Üstünsalih / Vakıfbank Genel Müdürü
30.İkram Göktaş / Vakıf Katılım Genel Müdürü
31.Metin Özdemir / Ziraat Katılım Genel Müdürü
32.Yusuf Büyük / İlbank Genel Müdürü
33.Ali Güney / Exımbank Genel Müdürü
34.İbrahim Halil Öztop / Kalkınma Ve Yatırım Bankası Genel Müdürü
35.Burak Dağlıoğlu / Yatırım Ofisi Başkanı
36.Rifat Hisarcıklıoğlu / TOBB Başkanı
37.Nail Olpak / DEİK Başkanı
38.İsmail Gülle / Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı
39.Simone Kaslowski / TÜSİAD Başkanı
40.Abdurrahman Kaan / MÜSİAD Başkanı
41.Mahmut Arslan / Hak-İş Başkanı
42.Ergün Atalay / Türk-İş Başkanı
43.Önder Kahveci / Türk-Kamusen Başkanı
44.Ali Yalçın / Memursen Başkanı
45.Yaşar Doğan / Tüm Sanayici İşadamları Der. (TÜMSİAD) Başkanı
46.Erkan Güral / Türk Genç İşadamları Konf. (TÜGİK) Başkanı
47.Orhan Aydın / Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Başkanı
48.Ayşem Sargın / Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı
49.Orhan Turan / Türk Girişim Ve İş Dünyası Konf (TÜRKONFED) Başkanı
50.Bendevi Palandöken / Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konf (TESK) Başkanı
51.Abdülkadir Akgül / TESKOMB Başkanı
52.Celal Koloğlu / TİSK Başkanvekili
53.Fahrettin Altun
54.Hasan Doğan
55.Hamdi Kılıç
56.İbrahim Kalın
Ekonomi Politikaları Kurulu
1. Yiğit Bulut
2. Korkmaz Karaca
Sağlık Politikaları Kurulu
1. Prof. Dr. Serkan Topaloğlu
2. Dr. Sema Ramazanoğlu
3. Prof. Dr. Necdet Ünüvar
4. Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu
5. Uzman Dr. Ümmü Gülşen Öztürk
6. Dt. Zülfiye Füsun Kumet
7. Prof. Dr. Zümrüt Begüm Ögel
8. Nüket Küçükel Ezberci
9. Ahmet Selim Köroğlu
Hakan Fidan / Mit Başkanı
Ali Erbaş / Diyanet İşleri Başkanı
Metin Feyzioğlu / Barolar Birliği Başkanı
İlker Aycı / THY Başkanı
Yekta Saraç / YÖK Başkanı
Metin Kıratlı / İdari Ve Mali İşler Başkanı
Sümeyra Merve Kılınç / Cumhurbaşkanı Danışmanı
Ak Parti Grup Başkan / Başkanvekilleri
Naci Bostancı
Mehmet Muş
Bülent Turan
Özlem Zengin
Muhammet Emin Akbaşoğlu
Cahit Özkan
Mahir Ünal
Ömer Çelik
Bilim Kurulu
Ateş Kara
Serhat Ünal
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe