“Alacaklılar konkordatodan muaf tutulabilir”

Koronavirüs (Covid-19) salgınından kaynaklanan ekonomik buhran döneminde ticari faaliyetlerini sürdürmek isteyen ancak borçlarını ödemekte güçlük çeken şirketlerin en çok başvurduğu yöntem konkordato ilan etmek. Fakat her alacaklı bu sürece dahil edilmeyebilir. Avukat Devrim Nur Kayabalı, hangi alacaklıların konkordatodan muaf tutulacağını açıkladı.

Alacaklılarının cebr-i icra ve baskısından bir süre kurtulup ticari faaliyetlerini toparlamak amacıyla konkordato ilan eden şirketler, eğer konkordato ile ilgili kanunda geçen maddeleri detaylı bir şekilde bilmezse alacaklıları kapıya dayanabilir. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Nur Kayabalı, konkordatodan muaf tutulan alacaklıların kanuni haklarını açıkladı:

“En çok merak edilen konulardan birisi, hangi alacakların bu süreçten muaf tutulacağıdır. Şirkete verilen mühlet içerisinde borçlu aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamamakta ve önceden başlamış olan takipler durmakta, ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararları uygulanmamakta, bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşürücü süreler işlememektedir. Fakat bunun yanında imtiyazlı alacaklar bakımından istisna mevcuttur. Rehinli alacaklılar konkordato sürecinin istisnasıdır. Rehine dayalı takip ve alacakları konkordato durdurmayacaktır. Sözleşmeler ise borçlunun konkordatoya başvurması gerekçesiyle sona erdirilemeyecektir. Yani yeni bir iş sözleşmesi imzaladınız, borçlunuz konkordato başvurunuzu duydu, yalnızca bu gerekçe ile sözleşmeden dönemeyecektir.”

“Dünyaca ünlü firmalar konkordato ilan etti"

İstisna durumlar haricinde konkordato sürecinin iflas noktasına yaklaşmış şirketler için bir iyileştirme dönemi, durma süreci olduğunu dile getiren Kayabalı, “Hertz, Victoria Secret, J.Crew gibi dünyaca ünlü markalar covid-19 sürecinde bu yola başvurdular” dedi.

Konkordato nedir, başvuru süreci nasıl işliyor?

7101 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’la (“7101 sayılı Kanun”) iflasın ertelenmesine ilişkin düzenlemelerin Türk Ticaret Kanunu ve İcra ve İflas Kanunu’ndan (“Kanun”) çıkartıldığını ve konkordato hükümlerinin yeniden düzenlendiğini belirten Avukat Devrim Nur Kayabalı, “Borçlu, vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyecek veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunacaktır. Konkordato talebinde bulunan başvurucu, görevli ve yetkili Asliye Ticaret Mahkemesi’ne bir iyileştirme projesi sunarak kendisine verilen “mola” mühletinde nasıl bir toparlanma düşündüğünü gösterecektir, başvurucu malvarlığı ve sermaye tablosu ile alacaklı listesini ön projeyle birlikte mahkemeye başvuru esnasında sunacaktır, gider avansı makbuzunu da ekleyecektir. Mahkeme başvurunun eksiksiz olması üzerine 3 aylık bir süre için ( geçici mühlet ) bir konkordato komiseri görevlendirerek projeyi değerlendirecek ve başarıya ulaşma şansını inceleyecektir. Talebin kabulü halinde 1 yıllık iyileştirme süreci başlayacak (kesin mühlet) bu süre konkordato komiserinin detaylı rapor ve talebi ile en fazla 6 ay daha uzatılabilecektir” dedi.