Alarko Holding'den 1,85 milyar liralık arsa satışı

Alarko Holding, bağlı ortaklığı Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş.'nin sahip olduğu İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan 95 bin 351 metrekarelik araziyi sattı.

Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne yapılan satışın bedeli ise 1 milyar 856 milyon 847 bin 751 lira oldu.

Satışa ilişkin Alarko Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada Tuzla Orhanlı'da bulunan söz konusu arsaya ilişkin görüşmelere başlandığının daha önce duyurulduğu anımsatıldı.

KAP açıklamasında "Alarko Konut Projeleri Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından, söz konusu arsanın KDV dahil 1.856.847.751,13 TL satış bedeli karşılığında Universal Wind Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi'ne peşin olarak satılmasına karar verilmiştir" ifadesi yer aldı.