Alaska'da dev doğal gaz projesi: Her ülke trilyonlarca yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkenin, Alaska’da inşa edilmesi planlanan dev doğal gaz boru hattına ortak olacağını ve her birinin trilyonlarca dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Trump, doğal gaz boru hattının dünyadaki en büyük projelerden biri olacağını belirtti.

Güney Kore, tarifelerinden muafiyet istiyor

Trump yönetiminin tarifelerinden muafiyet isteyen Güney Kore de ABD’li yetkililerle projeyi görüştüğünü bildirdi. Güney Kore ve ABD'nin, boru hattı, enerji, gemi inşası, tarifeler ve tarife dışı engelleri ele almak üzere çalışma düzeyinde bir grup oluşturma konusunda anlaştıkları öğrenildi.

Trump, ABD’nin Güney Kore’ye sağladığı askeri ve ekonomik desteğe rağmen, Güney Kore'nin ortalama gümrük tarifelerinin ABD’ye kıyasla dört kat daha yüksek olduğunu savundu.

ABD ekonomisine katkı sağlayacak

Beyaz Saray Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi Eş Başkanı Doug Burgum, 800 mil uzunluğundaki LNG boru hattının ABD’nin müttefiklerine enerji satmasını sağlayacağını ve "ABD Hazinesi için gelir yaratacağını" belirtti.

Japonya, boru hattı için kararını netleştirmedi

Japon yetkililer henüz boru hattına katılım konusunda resmi bir karar almadıklarını, ancak projeyi değerlendirdiklerini ifade etti. Japonya Ticaret Bakanı’nın, bu ay Washington’a giderek Trump’ın tarifelerinden muafiyet talep etmesi ve daha fazla ABD LNG’si satın alma planlarını görüşmesi bekleniyor.