Albaraka Türk, 2024’te net kârını artırdı

Albaraka Türk, 2024 yılına ilişkin konsolide olmayan finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) açıkladı. Banka, net kârını bir önceki yıla göre yüzde 26 artırarak 4,3 milyar TL’ye yükseltti.

Türkiye’nin öncü katılım bankalarından Albaraka Türk, aktif büyüklüğünü yüzde 34 artırarak 311 milyar TL’ye çıkarırken, nakdi kredilerini yüzde 36 oranında büyüterek 148,5 milyar TL’ye ulaştırdı. Bankanın takipteki alacaklar (NPL) oranı yüzde 1,36’ya gerilerken, özel karşılık oranı ise yüzde 88 seviyesinde gerçekleşti.

Reel ekonomiye destek sürüyor

2024 yılı sonu itibarıyla toplanan fonlar 205 milyar TL’ye ulaşırken, özel cari hesapların fonlar içindeki payı yüzde 50 seviyesine çıktı. Katılım fonları ile elde edilen fonlar, bankanın toplam yükümlülüklerinin yüzde 66’sını oluşturdu.

Albaraka Türk, 2024 yılında serbest karşılıklarını 2,1 milyar TL artırarak 7,3 milyar TL’ye yükseltti. Bankanın toplam öz kaynakları ise yüzde 38’lik büyümeyle 18,4 milyar TL’ye ulaştı.

Malek Temsah: Sürdürülebilir kârlılık hedefimiz devam ediyor

Albaraka Türk Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Temsah, finansal sonuçları değerlendirerek büyüme ve kârlılık dengesine vurgu yaptı.

Temsah, "Kârlılığımızı sektör ortalamasının üzerinde artırarak 4,3 milyar TL’ye yükselttik. Özkaynak kârlılığımız yüzde 27,1 olarak gerçekleşti" dedi.

Ayrıca banka, 2024 yılında 120 milyon dolarlık sermaye benzeri kredi sağlayarak sermaye yapısını güçlendirdi. Temsah, “Sermaye tamponumuzu artırarak reel sektöre desteğimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirlik vurgusu

Albaraka Türk, sürdürülebilir finans ilkeleri doğrultusunda Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) çerçevesinde proje finansmanı kriterlerini belirledi.

Temsah, “Sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla, uluslararası standartlara uyum sağlıyor ve finansal gücümüzü artırıyoruz” dedi.

Banka, Sürdürülebilirlik Finans Çerçeve Belgesi’ni yayınlayarak bu alandaki çalışmalarına hız kazandırdı.