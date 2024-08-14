Albaraka Türk'ten 1 milyar dolarlık sukuk programı

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, fon kaynaklarını çeşitlendirmek, yatırımcı tabanını genişletmek ve genel finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yurt dışında 1 milyar dolara kadar MTN Sukuk Programı kurdu.

Albaraka Türk, program kapsamında, çeşitli para birimlerinde ve vadelerde, sürdürülebilir türde ihraçlar da dahil olmak üzere sukuk ihraçları gerçekleştirebilecek. Londra Menkul Kıymetler Borsası, Uluslararası Menkul Kıymetler Piyasası'na (ISM) kote olan program bankanın uluslararası piyasalardan fon temin edebilmesine imkan sağlayacak. Kurulan MTN sukuk programı hem piyasa ihraçlarına hem de tahsisli ihraçlara olanak sağlayarak farklı yatırım beklentilerine sahip yatırımcılar için çözümler sunacak.

Programı derecelendiren Fitch Ratings, Albaraka Türk'ün 1 milyar dolar tutarındaki sukuk ihracı programının kısa vadeli notunu "B" ve uzun vadeli notunu "B-" olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, Albaraka Türk olarak, son zamanlarda ülkeye yönelmekte olan yabancı yatırımcı ilgisini yakından takip ettiklerini belirtti.

Yıldırım, "MTN sukuk programını kurarak hem yabancı yatırımcıların ihtiyaçlarını katılım finans çerçevesi içinde karşılayabilmeyi hem de programımız kapsamında gerçekleştirilecek sukuk ihracından elde edilecek fonları ülkemizdeki ekonomik faaliyetleri destekler nitelikte kullanmayı amaçlıyoruz. Önümüzdeki dönemde, doğru zaman ve şartlar oluştuğunda, sukuk ihraçları gerçekleştirerek sermaye piyasalarındaki faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.