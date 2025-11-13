Albaraka Türk’ten 312,7 milyon TL’lik VDMK ihracı

Albaraka Türk Katılım Bankası, Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi (TMKŞ) ile birlikte katılım bankacılığı alanında tarihi bir adım attı.

TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu aracılığıyla toplam 312.700.000 TL nominal değerinde Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihraç edildi. 51 ve 52 günlük iki farklı vadede yapılan bu ihraç, katılım bankacılığı sektöründe sermaye piyasaları üzerinden gerçekleştirilen ilk VDMK işlemi olma özelliğini taşıyor.

SPK tarafından verilen yetki kapsamında TMKŞ Albaraka Türk Birinci Katılım Varlık Finansmanı Fonu, 5 milyar TL’ye kadar VDMK ihraç edebilecek. Menkul kıymetleştirme işlemleri 1 yıl içerisinde farklı dönem ve vadelerde yapılabilecek. Yatırımcılara yapılacak ödemeler, fonun kredi portföyünden sağlanan nakit akışları doğrultusunda itfa tarihlerinde gerçekleştirilecek.

“Sektöre yeni finansman modelleri kazandırıyoruz”

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, bu ihracın katılım finans ekosistemi için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Katılım bankacılığı prensiplerine uygun şekilde yapılandırılan ilk VDMK ihracını başarıyla tamamlamaktan memnunuz. Sektöre yenilikçi finansman araçları kazandırmayı sürdüreceğiz.”

TMKŞ Genel Müdürü Haldun Nigiz ise iş birliğinin sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sunacağını belirterek, bu adımın benzer nitelikteki işlemlerin önünü açacağını ifade etti.