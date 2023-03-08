Albaraka Türk'ten hacı adaylarına finansman desteği

Albaraka Türk açıklamasına göre, kampanya çerçevesinde "Hac Kesin Kayıt Belgesi" ile banka şubelerine müracaat eden adaylar, hac bedelinin yüzde 50'sini peşin olarak ödemesi durumunda, kalan miktar için finansman desteği alabiliyor.

Müşteriler, banka tarafından sağlanan bu finansman desteğinden herhangi bir dosya masrafı ödemeden, 2 ay vade ve sıfır kâr ile yararlanabiliyor. TL olarak yatırılacak hac bedeli, Albaraka Türk tarafından Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili hesabına SAR (Suudi Arabistan Riyali) olarak havale ediliyor.

Albaraka Türk müşterisi bir defaya mahsus olmak üzere kendisi, eşi, çocuğu veya kardeşi adına 150 bin TL finansman kullanabiliyor. Finansman kullanmak için herhangi bir üst yaş sınırı aranmazken, asgari 18 yaş ve üzeri müşteriler tüm ayrıcalıklardan yararlanabiliyor.

"Toplum yararını önceleyerek hareket ediyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan Albaraka Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Uludağ, daima toplum yararını önceleyerek hareket ettiklerini belirterek, bu anlayış doğrultusunda, sürekli olarak müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini dinlediklerini, elde ettikleri verilerin analizini yaptıklarını bildirdi.

Uludağ, "Bu kapsamda, hac ibadetini yerine getirme noktasında finansmana ihtiyaç duyan müşterilerimize, kâr amacı gütmeyen bir yaklaşımla çeşitli kolaylıklar tanıyoruz. Finansman desteğinin herkes için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Böylesi önemli konularda müşterilerimizi destek olmak adına ciddi mesai harcadığımızı vurgulamak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte de toplumsal değerlerimizi önceleyen yaklaşımımızla gerekli alanlarda yeni geliştirmelerimizi duyurmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.