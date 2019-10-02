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Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.

Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak." dedi.

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