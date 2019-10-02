Albayrak: BIST düzenlemesi Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, BIST pazar yapısı düzenlemesinin Borsaya ve sermaye piyasalarına ilgiyi artıracağını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak twitter hesabından yaptığı açıklamada, "YEP hedeflerimizden BIST pazar yapısı güncellemesini tamamladık. 4 Kasım’da devreye alınacak düzenleme ile vatandaşlarımızın borsaya ve sermaye piyasalarına ilgisi artacak, ülkemizin gelişiminden ve refahından daha fazla pay almalarına imkan sağlanacak." dedi.