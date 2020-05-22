Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı 600 milyar liraya ulaştı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinin tutarının 252 milyar liraya, çarpan etkisiyle birlikte toplam büyüklüğünün ise 600 milyar liraya ulaştığını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hazırladığımız destek paketlerimizle; esnafımıza, KOBİ’lerimize ve tüm vatandaşlarımıza kalkan olduk. Salgın sonrası dönemde de güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini 2023 hedeflerine ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız" ifadesinde bulundu.
Türkiye'nin attığı adımlarda geldiği son nokta:
- 5,5 milyona yakın aileye 1,000 TL'lik nakdi yardım gerçekleştirildi.
- Yaklaşık 66 milyon TL tutarında SSK, BAĞ-KUR muhtasar ve diğer ödemeleri ötelendi.
- 4 milyona yakın çalışan için firmalara kısa çalışma ödeneği desteği sağlandı.
- Geliri 5 bin TL'nin altında olan 6 milyondan fazla vatandaşa 37 milyar TL'lik bireysel ihtiyaç desteği sağlandı.
- 1,1 milyon esnafa 25 milyar TL'ye yakın esnaf destek finansmanı sağlandı.
- 180 bin 933 işletmeye 145,6 milyar TL işe devam finansmanı sağlandı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Sektörler Konseyi Toplantısı'nda, ihracatçılarımızla bir araya geldik.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 21, 2020
Her alanda “GÜVENİLİR ÜLKE TÜRKİYE” fotoğrafını sergilediğimiz bu dönem sonrasında yeni başarı hikâyeleri yazmak adına kollarımızı sıvadık. pic.twitter.com/yD2ZMljGyQ