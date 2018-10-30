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Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı

Bakan Albayrak, "Türkiye, ekim ayından itibaren normalleşme sürecine girdi. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen süreci geride bıraktık. 2019 piyasalara güven veren bir yıl olacak" dedi.

Albayrak: Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomik süreç ile ilgili açıklama yaptı.

Albayrak,, "12 Eylül'de bile olmayan bir saldırıyla karşılaştık. Ekonomik saldırılar yabancı bir başkentte planlandı. 10 Ağustos Planı'nı yapanlar duvara tosladı. Türkiye, ekim ayından itibaren normalleşme sürecine girdi. Kur, faiz, enflasyon atağına rağmen süreci geride bıraktık. 2019 piyasalara güven veren bir yıl olacak. Türkiye'nin aşamayacağı bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

Albayrak, "5 milyon 950 bin 136 mükellef yapılandırma için başvurdu. 70 milyar TL yapılandırma yapıldı. 10.8 milyar TL tahsilat yapıldı. 2018 sonuna kadar 17 milyar TL tahsilat yapılması öngörülüyor." dedi.

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