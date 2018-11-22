Albayrak: Enflasyonda aşağıya doğru trendi güçlü bir şekilde göreceğiz
Bakan Albayrak, "Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya doğru trendi güçlü bir şekilde göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini kasım-aralıkta göreceğiz." dedi.
Hazine ve maliye bakanı Bakan Berat Albayrak, "Gerek üretici ve tüketici enflasyonunda aşağıya doğru trendi güçlü bir şekilde göreceğiz. Aldığımız önlemlerin neticelerini kasım-aralıkta göreceğiz. Bugün devletin gelir-gider dengesi tarihte olmadığı kadar güçlü." ifadelerini kullandı.
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