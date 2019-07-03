Albayrak: Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." ifadelerini kullandı.
Albayrak'ın paylaştığı tweet:
Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamları ile yıllık hedefimizin altına geldik. Gıda tarafındaki kazanımlarımızı özellikle yapısal adımlarımızla koruyacak ve önce tek haneli enflasyonları görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız. pic.twitter.com/gb7aWEpGZr— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 3, 2019