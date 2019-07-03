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Albayrak: Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." dedi.

Albayrak: Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,  "Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik." Gıda tarafındaki kazanımları koruyacak, önce tek haneli enflasyonu görecek, ardından yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız." ifadelerini kullandı. 

Albayrak'ın paylaştığı tweet:

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