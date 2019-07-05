Albayrak: Haziranda ilk defa cari fazla vereceğiz

05 Temmuz 2019

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Finansal Kurumlar Birliği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.

Albayrak yaptığı konuşmada, "İkinci yarıyla birlikte toparlanma süreci başladı. Öncü göstergeler ekonomide toparlanma eğiliminin sürdüğünü, özellikle ikinci yarıda baz etkisiyle daha da netleşeceğine işaret ediyor. Önceliğimizi cari açık ve yüksek enflasyona verdik. Enflasyon yılın 2. yarısında tek hanelere yakınsayacak. Seracılık, tarım noktasında enflasyon ile ilgili güçlü desteğimiz devam ediyor ve devam edecek. Cari açığımız 8.6 milyar dolara kadar geriledi. Mayısta olmasa da Haziran ayı itibarıyla 17 yıllık AK Parti iktidarı döneminde ilk defa cari fazlanın verildiği bir ay olacak. Bu yılın ikinci yarısında büyüme ve istihdamda YEP hedeflerimizin üzerine çıkacak güçlü performans ortaya koyacağız. Dengelenmeyi sağlamlaştırmak için yapısal reformlar önem arz ediyor. " dedi.