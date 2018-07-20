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Albayrak ilk yurt dışı ziyaretine çıkıyor

Berat Albayrak, bugün Hazine ve Maliye Bakanı ünvanı ile ilk yurt dışı gezisini Arjantine gerçekleştirecek. Albayrak, MB Başkanı Çetinkaya ile birlikte G-20 toplantılarına katılacak.

Albayrak ilk yurt dışı ziyaretine çıkıyor
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Önceki dönemde Enerji Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilk yurt dışı ziyareti için bugün yola çıkıyor.

Albayrak, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek olan G-20 toplantısına katılacak. Albayrak'ın katıldığı G-20 toplantısı 21-22 Temmuz tarihleri olmak üzere iki gün sürecek.

Albayrak'a Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik edecek. 

Son dakika albayrak g-20

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