Albayrak ilk yurt dışı ziyaretine çıkıyor
Berat Albayrak, bugün Hazine ve Maliye Bakanı ünvanı ile ilk yurt dışı gezisini Arjantine gerçekleştirecek. Albayrak, MB Başkanı Çetinkaya ile birlikte G-20 toplantılarına katılacak.
Önceki dönemde Enerji Bakanı olarak görev yapan Berat Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı olarak ilk yurt dışı ziyareti için bugün yola çıkıyor.
Albayrak, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek olan G-20 toplantısına katılacak. Albayrak'ın katıldığı G-20 toplantısı 21-22 Temmuz tarihleri olmak üzere iki gün sürecek.
Albayrak'a Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik edecek.