Albayrak, iş dünyası temsilcileri ile buluştu

24 Temmuz 2018

Dün ekonomistlerle bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bugün de iş insanları ile bir araya geldi.

Toplantıya TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve TİM Başkanı İsmail Gülle de katıldı.

Albayrak, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Politikalarımız kapsamında; orta vadeli programın hazırlanması için ekonomi alanındaki tüm paydaşlarımızla istişare toplantılarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

Berat Albayrak, "Bugün iş insanlarımız ve iş dünyamızdaki sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerinin değerlendirmelerini dinledik" ifadelerini kullandı.