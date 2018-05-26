Albayrak: Rusya 1 milyar doları seçimden önce ödeyecek

26 Mayıs 2018

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın Maltepedeki 1. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Enerji Bakanlığı olarak da 24 Haziran'a kadar işimizi yapacağız. Bu kapsamda, bugün bir güzel haberimiz daha oldu. Rusya ile yürüttüğümüz tahkim süreci için anlaşmaya vardık. 2015-2016 yılındaki doğalgaz fiyatında yüzde 10,25'lik indirim konusunda anlaştık. Artık tahkim yok, mahkemeleri çektik. İndirimimizi aldık. Yaklaşık 1 milyar dolarlık hakkımızı seçimden önce Hazinemize alıyoruz" dedi.

"Bir konuda daha mutabık kaldık"

Türkiye, 8 uluslararası boru hattının geçtiği dünyadaki tek ülke. Bu anlamda ülkemizi petrol ve gazın merkezi yapmak adına TürkAkım doğalgaz boru hattı projesi de bunlardan bir tanesi. Rusya ile bir ikinci konuda daha mutabık kaldık. O da TürkAkım projesinin ikinci hattını 2019'un sonuna kadar Rusya ile birlikte tamamlayacağız. 2019 bitmeden önce bir büyük, çılgın projemizi daha hayata geçireceğiz."

Kaynak: AA