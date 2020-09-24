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Albayrak: Son veriler olumlu gelmeye devam ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yılın üçüncü çeyrek verileriyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, son verilerin olumlu gelmeye devam ettiğini ifade etti.

Albayrak: Son veriler olumlu gelmeye devam ediyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yılın üçüncü çeyreğinde son verilerin olumlu gelmeye devam ettiğini söyledi.

Albayrak, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Twitter'dan yaptığı açıklamada Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, eylül ayında 1.3 puan artarak yüzde 74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı tweet:

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