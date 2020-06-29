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Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Yılı bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı tweet:

Kaynak: AA

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