29 Haziran 2020

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerindeki artışı değerlendirdi.

Bakan Albayrak, "Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisanda 51,3 olan ekonomik güven endeksi mayısta 61,7'ye, haziranda ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp, gelecek yıl bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah." ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaştığı tweet:

Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah. https://t.co/rVZ206qPsx — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 29, 2020

Kaynak: AA