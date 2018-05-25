Aldatıcı reklama 8 milyon liralık ceza

25 Mayıs 2018

Reklam Kurulunun "aldatıcı ve yanıltıcı reklamlara" yönelik denetimleri etkin şekilde devam ediyor.

Bu konuda değerlendirmede bulunan Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, büfe, mağaza, alışveriş merkezleri, hal ve pazar yerlerindeki denetimleri arttırdıklarını bildirdi.

Tüfenkci, Reklam Kurulunca gerçekleştirilen denetim faaliyetleri neticesinde yılın 5 aylık döneminde 2 bin 25 dosyanın karara bağlandığına dikkati çekerek, "Kurul, yılın 5 aylık döneminde 164 dosyada firmalara 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. İdari para cezası uygulanan sektörler arasında ilk sırada sağlık yer alırken, bunu gıda ve kozmetik sektörleri takip etti." diye konuştu.

10 karardan 7'si tüketici lehine

Tüketici haklarının korunması noktasında önemli rol oynayan tüketici hakem heyetlerine başvuruların da her geçen gün arttığını anlatan Tüfenkci, yapılan başvuruların 5 ayda yaklaşık 220 bine ulaştığını ve 243 bin 297 dosyanın karara bağlandığını dile getirdi.

Tüfenkci, söz konusu kararların yüzde 68'inin tüketici lehine, yüzde 32'sinin ise aleyhine sonuçlandığını belirterek, en fazla başvuru yapılan konuların yüzde 40 ile "perakende ticaret", yüzde 36 ile "finansal hizmetler" ve yüzde 10 ile "abonelik" sektörleri olduğunu kaydetti.

Haksızlıkların asgariye indirilmesi için vatandaşların, yasaların kendilerine tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemesi gerektiğine işaret eden Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerinin tüketici haklarının korunması konusunda lokomotif görevi üstlendiğini vurguladı.

4 ayda 1,4 milyon ürün denetlendi

Tüfenkci, tüketicilerin sağlık ve güvenliği için piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerine de büyük önem verdiklerinin altını çizerek, nisan ayı itibarıyla 171 iş yerinde 1 milyon 407 bin 772 ürünün denetlendiğini, şüphe üzerine alınan 59 numuneden 15'inin güvensiz bulunduğunu dile getirdi.

Kırtasiye, okul malzemeleri, giysi ve ayakkabılar, oyuncaklar, çocuk mobilyaları, deterjanlar gibi tüketiciler açısından geniş yelpazede kullanım alanı olan ürünlerle ilgili piyasa gözetim ve denetimi yaptıklarını aktaran Tüfenkci, bu denetim faaliyetleriyle bakanlığın sorumluluğundaki ürünlerde güvensizlik oranını 2011'de yüzde 38,6 iken geçen yıl yüzde 0,35'e kadar indirdiklerini söyledi.

Tüfenkci, iç piyasa denetimlerine ek olarak İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi ile ithalat aşamasında da denetimler yaparak, riskli ürünlerin piyasaya arz edilmeden ülkeye girişini engellediklerini, sağlık ve güvenliği tehdit eden ürünler hakkında bilginin daha geniş kitlelere duyurulması adına 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinde çalıştıklarını bildirdi.

"Güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" prensibi ve "bilinçli tüketici, basiretli tacir" anlayışı çerçevesinde hareket ettiklerini ifade eden Tüfenkci, tatil dönemi dolayısıyla tüketicilerin bu sezonda yoğun kullandığı bazı ürünlerin denetimlerine de ağırlık verdiklerini kaydetti.

Kaynak: AA