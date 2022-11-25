Alex Dreyfus ve Socios hakkında soruşturma başlatıldı

Bundan bir kaç gün evvel Socios'un sahibi Alex Dreyfus Twitter'da Bitci Teknolojiyi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Alex Dreyfus'un bu açıklamaları Dünya Kupası sırasında sponsorlu olduğu Arjantin'in Suudi Arabistan'a yenilmesinden sonra yapması dikkat dağıtma amacıyla açıklanmıştı. Ancak Twitter'dan yapılan açıklama sebebiyle Bitci Teknoloji harekete geçti. Zira, Bitci ve Socios spor ekosisteminde rakipler ve Socios'un sahibinin doğrudan ve asılsız olduğu anlaşılan bir şekilde Bitci'ye saldırması Bitci tarafında sert bir tepkiye yol açtı.

Bitci'nin, yatırımcılarının zarara uğratılması amacıyla yapılan açıklamaya karşı yasal yollara başvurduğu öğrenildi. Bitci tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan suç duyurusunda, Socios Malta'nın Türkiye'de kurulu bir şirket olmadığı ama Türkiye'de kanunlara aykırı şekilde faaliyette bulunduğu izah edildi. Türkiye'de bir paravan şirket kuran ve vitrine bu şirketi koyan Socios tüm operasyonunu bir off shore ülkesi olan Malta'dan yürütüyor. Böyle olunca, Türkiye'de kripto şirketleri için uygulanan kara para aklama, terörizmin finansmanı ile mücadele kurallarına uymaktan kaçınıyor. İlaveten Türkiye'de vergi vermeyerek, halkımızın parasını yurt dışına çıkarttığı iddia edilen Socios Türk kullanıcısının kişisel verilerini de hukuksuz şekilde yurt dışına aktarmakla itham edilmiş durumda.

Suç duyurusuna istinaden Socios ve Alexandre Dreyfus hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Kişisel Verileri Koruma Kurumu nezdinde inceleme ve soruşturma başlatıldığı gelen haberler arasında. Öyle görünüyor ki Socios ve Alexandre Dreyfus'u önemli faaliyet alanlarından biri olan Türkiye'de zor günler bekliyor. Yapılacak incelemelerin sonucuna göre Socios'un tüm faaliyetlerinin durdurulması veya ağır cezalara çarptırılması gündeme gelebiliyor.