Ali Ekber Yıldırım: Venezuela'dan 1500 ton peynir ithalatına ihtiyaç yok
DÜNYA Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, 21 Ağustos 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı ithalat kararını kaleme aldı.
Venezuela'dan sıfır gümrükle ithal edilecek ürünler arasında en çok dikkat çeken peynir oldu. DÜNYA Gazetesi Tarım Yazarı Ali Ekber Yıldırım, 21 Ağustos 2020 tarihli sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ve Venezuela ile ticari ilişkileri kaleme aldı.
İşte Ekber'in kaleme aldığı yazı: Venezuela'dan peynir ithalatına ihtiyaç yok