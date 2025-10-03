Ali Fuat Gürle : “Mobilyada katma değerli ihracat için doğru yoldayız”

Özlem SARSIN - İZMİR

Türk mobilya sektöründe tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya geti­rerek, tasarım kültürünün mo­bilya sektöründe tabana yayıl­ması, uluslararası piyasada re­kabet gücünün yükselmesi ve Türk mobilyasının tüm dünyada bir marka olması için düzenle­nen Ezber Bozan Tasarım Yarış­ması bu yıl “Eko Tasarım” tema­sı ile beşinci kez gerçekleştirildi. 600 tasarımın başvuruda bulun­duğu yarışmada 20 tasarım ödü­le layık bulundu.

“Dünyada marka olmak için çalışıyoruz”

Tasarımcılar ile mobilya sek­törünü bir araya getirerek, ta­sarım kültürünün tabana yayıl­ması ve Türk mobilyasının tüm dünyada bir marka olması yö­nünde önemli ve emin adımlar attıklarını belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhra­catçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat bi­rim fiyatımızın yükselmesi için tasarıma daha fazla önem ver­meliyiz. 2024 yılı ortalama kg fi­yatımız 3,41 USD. Ege mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3,45 USD. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, an­cak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşla­rımızın desteği her zaman için önem taşıyor” dedi.

“Trump sektörümüzün önemini dünyaya gösteriyor”

Dünya mobilya sektörün­de Çin devre dışı bırakıldığında üretim ve ihracatın yüzde 50’si­ni gelişmiş ülkelerin yaptığı bil­gisini paylaşan MOSFED Baş­kanı ve TİM Başkan Vekili Ah­met Güleç, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde mobilya sektörüyle ilgili açıkla­dığı tarifelerin mobilya sektörü­nün önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.

Mobilya sektörünün sorunla­rını Ankara’ya aktarırken yete­rince anlaşılmadıklarını ifade eden Güleç; “ABD’nin sanayide güçlü olan, dünya ticaretine yön veren bir ülkenin mobilya sektö­rünü önemsemesinden mobilya sektörü olarak mutlu oluyoruz. Çünkü biz yöneticilerimize mo­bilya sektörünün önemini anla­tırken sanki kendi derdimiz gi­bi anlatıyoruz. Halbuki mobilya sektörü istisnasız bütün imalat sektörünün müşterisi. O neden­le gelişmiş ülke olsun gelişmekte olan ülke olsun tüm ülkeler mo­bilya sektöründe birbirine rakip olmaya çalışıyor” dedi.

Ezber Bozan Tasarım Yarış­ması Ödül Törenlerine ikinci kez katıldığını belirten İzmir Büyük­şehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, İzmir'de Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın düzen­lenmesinin İzmir adına bir onur olduğunu vurguladı.

“Sektörde sürdürülebilir büyüme için tasarım şart”

Etkinliğe video konferans ile katılan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mobilya sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yalnızca ihracat rakamlarını artırmanın yeterli olmadığını kaydetti. Katma değerli birim fiyatların artmasının küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelmek için en az ihracat rakamları kadar önemli olduğunu söyleyen Eskinazi, bunun yolunun da nitelikli ürün tasarımından geçtiğini belirtti. Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: “Mobilya sektörünün; tasarımla ve tasarımcıyla daha sıkı bir şekilde bir araya gelmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu noktada Ezber Bozan Tasarım Yarışması büyük bir misyon üstlenmektedir. Beşincisini düzenliyor olmamız, bu misyonun devamlılığı açısından son derece kıymetlidir. Mobilya sektörünün endüstriyel tasarım, mimarlık, yapı malzemeleri endüstrisi gibi farklı disiplinleri bir araya getiren multidisipliner bir sektör olması sebebiyle; mobilya, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerinin ortak bir alanda hizmet verebileceği bir platformun oluşturulmasının da ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.”