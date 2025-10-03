Ali Fuat Gürle : “Mobilyada katma değerli ihracat için doğru yoldayız”
Ezber Bozan Tasarım Yarışması, bu yıl “Eko Tasarım” temasıyla İzmir’de beşinci kez gerçekleştirildi. Sektör temsilcileri etkinlikte, Türk mobilyasının dünya markası olabilmesi için tasarımın ve katma değerli üretimin önemine dikkat çekti.
Özlem SARSIN - İZMİR
Türk mobilya sektöründe tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün mobilya sektöründe tabana yayılması, uluslararası piyasada rekabet gücünün yükselmesi ve Türk mobilyasının tüm dünyada bir marka olması için düzenlenen Ezber Bozan Tasarım Yarışması bu yıl “Eko Tasarım” teması ile beşinci kez gerçekleştirildi. 600 tasarımın başvuruda bulunduğu yarışmada 20 tasarım ödüle layık bulundu.
“Dünyada marka olmak için çalışıyoruz”
Tasarımcılar ile mobilya sektörünü bir araya getirerek, tasarım kültürünün tabana yayılması ve Türk mobilyasının tüm dünyada bir marka olması yönünde önemli ve emin adımlar attıklarını belirten Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ali Fuat Gürle, “Türkiye olarak mobilya sektöründe ortalama ihracat birim fiyatımızın yükselmesi için tasarıma daha fazla önem vermeliyiz. 2024 yılı ortalama kg fiyatımız 3,41 USD. Ege mobilyası olarak ise ortalama ihracat birim fiyatımız 3,45 USD. Ege olarak daha yüksek birim fiyatla ihracat yapıyor olmamız da gösteriyor ki gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerle katma değerli ihracat hedefimiz için doğru yolda ilerliyoruz, ancak atmamız gereken daha çok adım var. Bunun için paydaşlarımızın desteği her zaman için önem taşıyor” dedi.
“Trump sektörümüzün önemini dünyaya gösteriyor”
Dünya mobilya sektöründe Çin devre dışı bırakıldığında üretim ve ihracatın yüzde 50’sini gelişmiş ülkelerin yaptığı bilgisini paylaşan MOSFED Başkanı ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz günlerde mobilya sektörüyle ilgili açıkladığı tarifelerin mobilya sektörünün önemini ortaya koyduğuna dikkati çekti.
Mobilya sektörünün sorunlarını Ankara’ya aktarırken yeterince anlaşılmadıklarını ifade eden Güleç; “ABD’nin sanayide güçlü olan, dünya ticaretine yön veren bir ülkenin mobilya sektörünü önemsemesinden mobilya sektörü olarak mutlu oluyoruz. Çünkü biz yöneticilerimize mobilya sektörünün önemini anlatırken sanki kendi derdimiz gibi anlatıyoruz. Halbuki mobilya sektörü istisnasız bütün imalat sektörünün müşterisi. O nedenle gelişmiş ülke olsun gelişmekte olan ülke olsun tüm ülkeler mobilya sektöründe birbirine rakip olmaya çalışıyor” dedi.
Ezber Bozan Tasarım Yarışması Ödül Törenlerine ikinci kez katıldığını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ise, İzmir'de Ezber Bozan Tasarım Yarışması’nın düzenlenmesinin İzmir adına bir onur olduğunu vurguladı.
“Sektörde sürdürülebilir büyüme için tasarım şart”
Etkinliğe video konferans ile katılan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, mobilya sektöründe sürdürülebilir bir büyüme sağlamak için yalnızca ihracat rakamlarını artırmanın yeterli olmadığını kaydetti. Katma değerli birim fiyatların artmasının küresel pazarda daha güçlü bir konuma gelmek için en az ihracat rakamları kadar önemli olduğunu söyleyen Eskinazi, bunun yolunun da nitelikli ürün tasarımından geçtiğini belirtti. Eskinazi sözlerine şöyle devam etti: “Mobilya sektörünün; tasarımla ve tasarımcıyla daha sıkı bir şekilde bir araya gelmesi artık bir tercih değil, zorunluluktur. İşte bu noktada Ezber Bozan Tasarım Yarışması büyük bir misyon üstlenmektedir. Beşincisini düzenliyor olmamız, bu misyonun devamlılığı açısından son derece kıymetlidir. Mobilya sektörünün endüstriyel tasarım, mimarlık, yapı malzemeleri endüstrisi gibi farklı disiplinleri bir araya getiren multidisipliner bir sektör olması sebebiyle; mobilya, inşaat ve inşaat malzemeleri sektörlerinin ortak bir alanda hizmet verebileceği bir platformun oluşturulmasının da ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağını düşünüyorum.”