Ali Karabey : "Unicorn değil DRAGON çıkarmak istiyoruz"

Sevilay ÇOBAN

sevilay.coban@dunya.com

Geçtiğimiz hafta girişimcilik ekosistemi üst üste düzen­lenen etkinlikler ve Dünya Kadın Girişimciler günü vesilesiy­le oldukça hareketli günler geçir­di. Girişimlerin ekonomilere etkisi ve büyüme aşamasındayken finan­sa ve tabii ki işini büyütecek doğ­ru yatırımcıya erişimin önemine dikkat çekildi. İşte bu noktada VC şirketleri (Venture Capital- Gi­rişim Sermayesi) çok önemli bir misyon üstleniyor. Türkiye’de bu sektöre ilk giriş yapanlardan biri olan 212 VC Kurucu Ortağı Ali Ka­rabey, DÜNYA Gazetesi’ne verdi­ği röportajda sektöre adım atışının hikâyesini paylaşırken, girişimci­lere de tavsiyeler verdi. Finans ve ekonomi okumak üzere Michigan’a giden Karabey, finans ve bankacı­lık sektörlerinde yaklaşık 14 yıl çalıştıktan sonra 2008’de Avrupa genelinde yaşanan bankacılık kri­zinden etkilenip işsiz kaldı. İstan­bul’a dönme kararı alan Karabey, bir süre finansal danışmanlık ver­dikten sonra katıldığı bir etkinlik­te startup dünyası ile tanıştı. “Ben orada start-uplara aşık oldum” di­yen Karabey, melek yatırımcılı­ğa nasıl başladığını anlattı. Galata Business Angels'ın kurucu üyeleri arasında yer alan Karabey, Haziran 2012’nin başında 212’nin kuruluş hikâyesinin yazılmaya başlandığı­nı ifade etti. Karabay, “İlk fonumuz Mahmut Ünlü’nün de desteğiyle 30 milyon dolarla kuruldu. İkinci fo­numuz 50 milyon euro büyüklük­teydi. Şimdi 70 ile 90 euro bandın­dan olmasını öngördüğümüz üçün­cü fonu kurma aşamasındayız. Odağımız her zaman Türkiye’den çıkan girişimler oldu” dedi.

“Bankadan farkımız üstlendiğimiz yüksek risk”

Karabey, “Bizim işimiz dışarıdan çok farklı gözüken bir iş. Dışarı­dan ‘bunlarda çok para var, parala­rı topluyorlar, girişimciler geliyor veriyorlar, vermiyorlar’ gibi bakı­yorlar. Aslında bu bizim işimizin sadece yüzde 10'u. Arkada çok cid­di bir operasyon var. Sonuçta baş­kalarının parasını alıp yönettiği­miz için biz de aslında bir banka­yız. Bankadan farklı olarak biz çok büyük riskler­le bu paraları veri­yoruz. İlk fonumuzda 12 şirketimiz vardı. İkinci fonumuzda 18 şirket var. Bunların arasından en az bir unicorn çıka­bileceğini düşünüyorum. Aslında bizim için daha da önemli olan uni­corn değil, dragon çıkarmak. Dra­gon yani ejderha bizim dünyamız­da şu demek; tek başına bütün fonu ödeyen şirket demek. Yatırım de­mek” diye konuştu.

15 yılda 7 bin fazla girişimle temas kurduk

Girişimcilere motivasyonları­nı kaybetmemeleri için genellik­le %10-15 civarında hisse ile ortak olduklarını aktaran Karabey, giri­şimcinin kârın büyük kısmına sa­hip olmasının motivasyon için ha­yati önemde olduğunu dile getirdi.

Fon desteği sunacakları girişim­cileri seçerken farklı kriterler be­lirlediklerini kaydeden Karabey, “O seçimi yaparken öncelikle ah­lakına, becerisine, bilgisine, dina­mizmine bakıyorum. ‘Sen bu işi yaparsın diyorum’ ve o güveni ve­riyorum insanlara. Biz bu ülkede bankaların borç vermediği insan­lara para veriyoruz. Yaklaşık 15 yıl­da 7 binden fazla girişimle temas kurduk” ifadelerini kullandı.

Karabey, kuruluş aşamasındaki girişimlere ortaklık kurma konu­sunda öneriler sunarken, şunları söyledi: “Öncelikle ortaklık yapısı­nın sağlam olması gerekiyor. Çün­kü biz ortaklık yapmayı pek bilmi­yoruz. İşin başında her şeyi oturup konuşmaları gerekiyor oysaki. Ba­zen iki ortaklı girişimlerde her bir ortağa exit planlarını soruyoruz. Biri 10 diğeri 100 birim diyor, ba­zen de biri satmaktan yana diğeri değil. Bu fikir ayrılıkları da zombi girişimlerin ortaya çıkmasına ne­den oluyor. Bir şekilde büyümeden hayatta kalıyor ama ölmüyorlar.”

“Çözüme değil probleme âşık olun”

Karabey, Türkiye'de oyun alanında dünya çapında başarıya ulaşmış girişimler olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu: “Siber güvenlik, Türkiye'nin gizli silahı, ilk günden itibaren küresel olma potansiyeli taşıyor. Ayrıca, Türk bankacılık sektörünün gücüne rağmen başarılı fintech girişimleri çıkması dikkat çekici. Türkiye'deki endüstri mühendisi popülasyonu sayesinde lojistik gibi bir çok alanda farklı optimizasyon çözümleri geliştirilen girişimler öne çıkıyor. Her sektörde hala büyük problemler ve dolayısıyla açık alanlar var. Girişimcilere önerim; ‘çözüme değil, probleme âşık olun’, çünkü çözümler değişebilirken problemler genellikle kalıcıdır. Teknoloji ise ‘olimpiyatlar’ gibi. O nedenle girişimler için Türkiye şampiyonluğu yetmez, dünya şampiyonu olmaları gerekiyor. Bu da dünya çapında yetenek, eğitim, finansman ve çalışan gerektiriyor.”

Fırsat maliyeti ve başarısızlık korkusu

Türkiye'deki girişimcilerin ikinci en büyük sorununun "fırsat maliyeti" (opportunity cost) kavramını bilmemek olduğunu söyleyen Karabey, “Başarısız gözükme korkusu, başarısızlığın kendisinden daha büyük. Harvard gibi üniversiteleri bırakan gençlerle görüştük. Bu kişiler geleneksel kariyerdense fırsat maliyeti yüksek girişimlere odaklanıyor, çünkü fırsatların hızlıca kaybolabileceğini düşünüyorlar” dedi.

Startuplar tankerin 10 yıl sonra gideceği yeri gösteriyor

212’nin hedeflerinden de söz eden Karabay, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye'den ve diasporadan çı­kan girişimcilere destek olmaya, onlara iyi hizmet vermeye ve ya­tırımcılara iyi getiriler sağlama­ya devam etmek istiyoruz. 212 şu anda üç ayrı fon yönetiyor: ana fon 212, erken aşama yatırımlar yapan Simya ve ileri aşama tekno­lojilere odaklanan Akkök Holding ile ortak kurduğumuz 212 Next. 212 Next’te Akkök Holding'in tek­nik ekipleriyle iş birliği yaparak, startupların endüstriyel uzman­lıktan faydalanmasını sağlıyoruz. Bu, hem startuplara know-how sağlıyor hem de Akkök gibi büyük kurumsal yapıların dünyadaki teknolojik gelişmeleri ve potansi­yel rakipleri takip etmesini müm­kün kılıyor. Çünkü startuplar, tan­kerlerin 10 yıl sonra gideceği yeri gösteriyor."