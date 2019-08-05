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'Ali Pay'e izin çıksın, 1 milyon Çinli turist gelir!

Çin’den gelen turist sayısını artırmak için atağa geçen turizm sektörü havayolu sorununun ardından şimdi de Çinli turistin ödeme sorununu çözmeye çalışıyor.

'Ali Pay'e izin çıksın, 1 milyon Çinli turist gelir!
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