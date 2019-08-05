'Ali Pay'e izin çıksın, 1 milyon Çinli turist gelir!
Çin’den gelen turist sayısını artırmak için atağa geçen turizm sektörü havayolu sorununun ardından şimdi de Çinli turistin ödeme sorununu çözmeye çalışıyor.
Dunya.com sitesinde yer alan özel içeriklere erişim hakkı 'dijital abonelik' üzerinden sağlanabilmektedir.
Dunya.com'a abone olmak istiyorum
Sadece bu içeriğe erişmek istiyorum
Zaten aboneyseniz giriş yapmak için tıklayın.
eDünya abonesiyseniz dunya.com'a giriş yaparak özel içeriklere erişebilirsiniz.