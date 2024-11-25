Ali Sabancı açıkladı: Kaza sonrası beni hayata Koç Ailesi döndürdü

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Koç Üniversitesi ve Esas Holding’in ortak katkılarıyla, Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES) kuruluyor.

Merkezin kuruluşuna ilişkin üniversitede düzenlenen basın toplantısında konuşan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, "Koç ekosistemi, iyi yaparsanız iyi, kötü yaparsanız kötü denilen bir yapı. Bugün burada olmamı Koç ailesine borçluyum. Kaza sonrası beni hayata Koç ailesi döndürdü. KUES iki grubun birbirini anladığı bir yapı. Doğal gelişti" dedi.

Bot kazası sonrası ilk sözü ‘Herkes hayatta mı?’ oldu

Ali Sabancı, geçen yıl ağustos ayında ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken kendi kullandığı botla kayalıklara çarpmıştı. Kazada eşi Vuslat Doğan Sabancı ile ağır yaralanan Ali Sabancı, iyileştikten sonra Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin (ANSİAD) toplantısında süreci anlatmıştı.

Sabancı, hastanede geçen 9 günün ardından uyandığını ve ilk sorusunun "Herkes hayatta mı?" olduğunu söyledi. Sabancı, "Bir hesaba göre 53 yaşındayım, öbür hesaba göre 13 aylığım" dedi. Sabancı, kaza sonrası eşinin yüzünün parçalandığını kendisinin ise 11 ameliyat geçirdiğini aktardı.