Alibaba Nvidia'ya meydan okudu: Çip yarışında 20 GW'lık hamle

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Çinli teknoloji devi Alibaba , yapay zekâ yarışını yalnızca yazılım ve büyük dil modelleriyle sürdürmek istemiyor. Şirket, yeni işlemcisi Zhenwu V900 ile çipten veri merkezine uzanan kendi yapay zekâ altyapısını büyütmeye hazırlanıyor.

Çin'in çip yarışında yeni kartı: Zhenwu V900

Alibaba, Hangzhou’da düzenlenen Apsara Konferansı’nda yeni nesil Zhenwu V900 yapay zekâ çipini tanıttı. Şirketin yarı iletken birimi T-Head tarafından geliştirilen işlemci, önceki nesil Zhenwu M890’a göre üç kat daha yüksek performans sunuyor.

Alibaba, V900’ü Çin’de geliştirilen en güçlü yapay zekâ işlemcilerinden biri olarak konumlandırıyor. Çip hem büyük modellerin eğitimi hem de eğitilmiş modellerin çalıştırılması için tasarlandı.

Şirketin verdiği takvim, rekabetin daha da hızlanacağını gösteriyor. Zhenwu V900’ün 2027’nin ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi planlanıyor.

Hamlenin önemi yalnızca yeni bir işlemcinin piyasaya çıkmasından kaynaklanmıyor. Çinli teknoloji şirketleri, yüksek performanslı yapay zekâ işlemcilerinde dışa bağımlılığı azaltmak için kendi donanım ekosistemlerini hızla büyütüyor. Alibaba’nın yeni çipi de bu yarışın en iddialı adımlarından biri oldu.

500 bin çipe kadar tek sistemde çalışabilecek

Zhenwu V900’ün en dikkat çekici özelliklerinden biri ölçeklenebilirliği. Alibaba’ya göre yeni işlemci, 500 bin hızlandırıcı karta kadar ulaşabilen büyük kümeler halinde çalışabilecek.

Bu ölçek, çok büyük yapay zekâ modellerinin eğitilmesi için gereken hesaplama kapasitesini artırmayı hedefliyor. Yapay zekâ yarışında model büyüklüğü arttıkça yalnızca daha güçlü çiplere değil, yüz binlerce işlemcinin aynı anda ve verimli biçimde çalışabildiği altyapılara da ihtiyaç duyuluyor.

Alibaba’nın hamlesi bu nedenle Nvidia ile rekabetin yalnızca “hangi çip daha hızlı?” sorusundan çıkmaya başladığını gösteriyor. Yeni mücadele; çip, ağ altyapısı, veri merkezi, enerji ve yapay zekâ modeli dahil bütün sistemi kimin kurabileceği üzerinden ilerliyor.

Veri merkezi kapasitesi 20 GW'ı aşacak

Alibaba CEO’su Eddie Wu, şirketin bulut altyapısında da büyük bir kapasite artışına hazırlandığını açıkladı. Buna göre Alibaba Cloud’un küresel veri merkezi kapasitesinin 2032’ye kadar 20 gigawattın üzerine çıkarılması hedefleniyor.

20 GW’ı aşan kapasite hedefi, yapay zekâ sektörünün artık yalnızca teknoloji şirketlerinin değil enerji sektörünün de en büyük büyüme alanlarından biri haline geldiğini gösteriyor.

Alibaba yönetimi, müşterilerden gelen yapay zekâ talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini belirtirken, veri merkezi tedarik zincirindeki küresel kapasite sıkıntısının büyüme hızını sınırlayan unsurlardan biri olduğuna da dikkat çekiyor.

Şirketin hedeflediği ölçek, önümüzdeki yıllarda veri merkezi yatırımlarının elektrik üretimi, şebeke kapasitesi, soğutma sistemleri ve yarı iletken tedariki üzerindeki baskıyı daha da artırabileceğine işaret ediyor.

Model yarışında hedef 10 trilyon parametre

Alibaba’nın açıklamalarındaki ikinci büyük hamle ise yapay zekâ modellerinde geliyor. Şirket, yeni nesil modellerini 5 trilyon ile 10 trilyon parametre aralığına taşımayı planlıyor.

Alibaba’nın ağustos ayında duyurduğu amiral gemisi Qwen3.8-Max modeli 2,4 trilyon parametreye sahip. Yeni hedef gerçekleşirse model ölçeği mevcut amiral gemisine kıyasla iki kattan fazla, üst sınırda ise yaklaşık dört kat büyümüş olacak.

Parametre sayısı tek başına bir yapay zekâ modelinin kalitesini belirlemiyor. Ancak modelin ölçeği arttıkça eğitim sırasında gereken işlem gücü, veri merkezi kapasitesi ve enerji ihtiyacı da ciddi biçimde büyüyor.

Bu nedenle Alibaba’nın 10 trilyon parametre hedefi ile Zhenwu V900 ve 20 GW’lık veri merkezi planı birbirinden bağımsız hamleler değil. Şirket aynı anda model, işlemci ve altyapı tarafını büyüterek yapay zekânın bütün katmanlarını kendi ekosistemi içinde toplamaya çalışıyor.

53 milyar dolarlık yatırım artık sahaya iniyor

Alibaba, Şubat 2025’te yapay zekâ ve bulut altyapısına üç yıl içinde en az 380 milyar yuan, yaklaşık 53 milyar dolar yatırım yapacağını açıklamıştı. Şirket bu tutarın, önceki on yılda yapay zekâ ve bulut altyapısına yaptığı toplam harcamayı aşacağını belirtmişti.

Zhenwu V900, yeni modeller ve veri merkezi kapasitesindeki büyüme bu yatırım programının hangi alanlara yöneldiğini daha görünür hale getiriyor.

Alibaba’nın bulut işi de şirketin yapay zekâ stratejisindeki ağırlığını artırıyor. Son açıklanan mali yılın Mart çeyreğinde Alibaba Cloud’un dış müşterilerden elde ettiği gelir yıllık bazda yüzde 40 artmıştı.

Yeni çip duyurusunun ardından Alibaba hisseleri Hong Kong’daki erken işlemlerde yüzde 5’in üzerinde yükselerek yaklaşık bir ayın en yüksek seviyelerine çıktı.

Alibaba’nın önündeki asıl sınav ise açıklanan ölçeğin ne kadar hızlı hayata geçirilebileceği olacak. 500 bin işlemciye kadar çıkabilen kümeler, 20 GW’ı aşan veri merkezi kapasitesi ve 10 trilyon parametre hedefi gerçekleşirse Çin’in küresel yapay zekâ rekabetindeki donanım bağımlılığı önemli ölçüde azalabilir. Ancak bunun için yalnızca güçlü çipler değil, yeterli enerji, üretim kapasitesi ve devasa bir veri merkezi altyapısı gerekiyor.