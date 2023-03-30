Alibaba yeniden yapılanıyor, 6 iş grubuna bölünüyor

Şirketin sahibi olduğu South China Morning Post gazetesinin haberine göre, Alibaba CEO’su Daniel Cang Yong, çalışanlara gönderdiği mektupta, şirketin çatı holdingden bağımsız faaliyet gösterecek 6 iş grubuna bölüneceğini açıkladı.

Buna göre, Alibaba'nın amiral gemisi niteliğindeki e-ticaret platformları Taobao-Tmall, bulut bilişim hizmetleri sağlayıcısı Cloud Intelligence, akıllı lojistik hizmetleri sağlayıcısı Cainiao Smart Logistics, dijital iş çözümleri alanında faaliyet gösteren Global Digital Business, yerel teknoloji hizmetleri sağlayıcısı Local Services ve medya ile eğlence sektörü girişimlerini kapsayan Digital Media and Entertainment grupları, bağımsız yönetilen şirketler olarak faaliyet gösterecek.

“1+6+N” formülü ile açıklanan yeni yapıda, çatı holding şirketi korunurken; 6 iş grubu, kendi kârından ve kaybından sorumlu, araştırma-geliştirme, işe alma-işten çıkarma gibi operasyonel kararları almada bağımsız birer CEO tarafından idare edilecek. “N” ise şirketin kuracağı olası yeni girişimler ve ortaklıkları ifade ediyor.

İngiliz Financial Times, grubun Çin’in bugüne kadar kesilen 2.8 milyar dolarlık tekel cezasından dolayı bölünmeye gittiğini öne sürdü. Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 2018'de yönetim kurulu başkanlığından ayrılarak şirketteki yetkilerini devretmişti. Ma'nın Çin hükümeti tarafından şirketten el çekmeye zorlandığı iddia edilmişti.