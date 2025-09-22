Alice Katwan: Şirketlerde vergi uyumu stratejik öncelik

Nurdoğan A. ERGÜN

nurdogan.arslan@dunya.com

Küresel ekonomik sıkıntı­lar, devletleri vergi tahsi­latı konusunda daha ag­resif ve titiz olmaya itiyor. Bu sü­reçte, vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek için dijitalleşme en önemli araç haline gelirken, gele­neksel denetim yöntemleri yeri­ni, yapay zekâ destekli ve gerçek zamanlı takip sistemlerine bıra­kıyor. Dünya genelinde hükümet­lerin vergi kayıp ve kaçaklarını azaltmak için dijital sistemlere yöneldiğini belirten Sovos’un Ge­lirlerden Sorumlu Başkanı Alice Katwan, bu dönüşümün şirketler için vergi uyumunu ‘hayati’ bir ih­tiyaç haline getirdiğini vurguladı. Katwan, “Artık vergi süreçlerin­deki en küçük bir hata bile, anın­da tespit edilip cezai yaptırımla­ra yol açabiliyor. Dolayısıyla, fir­maların dijital vergi sistemlerine tam entegrasyonu, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zaman­da operasyonel ve finansal bir gü­vence olarak öne çıkıyor. Bu yeni dönemde başarılı olmak isteyen şirketler için vergi uyumu, strate­jik bir öncelik haline geliyor” dedi.

‘Sovi AI’ hatasız beyan için devrede

Vergi teknolojileri alanın­da küresel bir oyuncu olan So­vos’un Türkiye’deki operasyon­ları ve dünya genelindeki strate­jilerini DÜNYA’ya anlatan Alice Katwan, vergi uyumunun şirket­ler için su ve elektrik gibi vazge­çilmez bir ihtiyaç haline geldiği­ni vurguladı. Küresel ölçekte ver­gi uygulamaları alanında dijital çözümler sunan Sovos’un son olarak yapay zeka platformu So­vi AI’ı devreye aldığını açıklayan Katwan, “Bu ürün, şirketlerin vergi beyannamelerini hüküme­te sunmadan önce hataları tespit etmelerini sağlayan ‘ayna görü­nürlüğü’ konseptine dayanıyor” dedi. Alice Katwan, şöyle devam etti: “Bazı ülkelerde yanlış belge sunduğunuzda anında ceza alı­yorsunuz. Sovi AI ile şirketlerin bütün veri kaynaklarını ve belge­lerini şeffaf bir şekilde görmesini sağlıyor, olası hataları önceden göstererek cezaları engelliyo­ruz.” “Sovos, global ekonomik da­ralmanın yaşandığı bir dönem­de bile büyümeye odaklanıyor” diyen Alice Katwan, Asya Pasi­fik ve Latin Amerika’da yaptıkla­rı şirket satın almalarıyla çoku­luslu firmalara tek bir platform üzerinden küresel vergi uyumu çözümleri sunduklarını aktar­dı. Katwan’a göre, bu yaklaşım, yurt dışına açılmak isteyen Türk firmaları için de büyük bir fırsat sunuyor. Katwan, “Türkiye’de çok değerli markalarımız var. Bu markaların küçülen ekonomide ayakta kalabilmesi ve büyümesi için bölgesel veya global hale gel­meleri şart” ifadelerini kullandı.

“Büyüme için yeni fırsatlar doğuyor”

Soros olarak mevzuat anlamın­da zorunlu olan konuları çözdük­lerini, bu nedenle önümüzde­ki dönemin yeni büyüme fırsat­ları doğuracağını söyleyen Alice Katwan, şöyle devam etti: “Hükü­metlerin ilgili mevzuat değişik­liklerine bağlı olarak bu anlamda patlayıcı bir büyüme görebiliriz. Çünkü her mevzuat değişikliğin­de şirketler kapımızı çalıyor. Ço­kuluslu şirketler, küresel çapta ge­nişlemeye çalışıyor. ABD’de krip­to işlem beyannamesinde yeni bir regülasyon var. 1 Ocak’tan itiba­ren kripto işlemlerle ilgili çok katı kurallar gelecek. Bu da şirketlerin uyumu demek.”

“Türkiye, dijital vergi uygulamalarında lider”

Türkiye’nin dijital vergi uyumu konusunda Latin Amerika ülkeleriyle birlikte dünyanın en ilerideki ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Alice Katwan, “Türkiye e-fatura gibi birçok uygulamada öncü. Avrupa Birliği’nin dijital çağda KDV uyumunu hedefleyen ‘ViDA’ (VAT in Digital Age) sistemi, Türkiye’nin tecrübelerini örnek alıyor” dedi. Türkiye’deki bu olgunluğun Sovos için bir pilot pazar niteliği taşıdığını ifade eden Katwan, “Şirketin dünya genelindeki üç büyük ürün geliştirme merkezinden biri Türkiye’de bulunuyor ve Hindistan ile Filipin gibi ülkelerin ürünleri de bu merkezden geliştiriliyor” dedi.

Hatalı beyanlara verilen cezalar artacak

* Tam dijitalleşme ve e-belge dönemi: Finansal zorluklar yaşayan hükümetler, vergi kayıplarını önlemek için dijital vergi sistemlerine geçişi hızlandıracak. Bu, şirketlerin dijital sisteme geçişini zorunlu kılacak.

* Yapay zeka ve gerçek zamanlı denetimler: Vergi denetimlerinde yapay zekâ kullanımı artacak. Gerçek zamanlı veri akışıyla denetimler daha sıkı ve anlık hale gelecek, bu da hatalı beyanlara kesilen cezaların artmasına yol açacak.

* Küresel vergi uyumu ve tek platformlar: Çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerdeki operasyonlarını yönetebilmeleri için tek bir platformdan global vergi uyumu sağlayan çözümlere olan talep artacak.