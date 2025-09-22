Alice Katwan: Şirketlerde vergi uyumu stratejik öncelik
Küresel ekonomik sıkıntılar, ülkelerde tahsilatlara daha sıkı tedbirler getiriyor. Sovos’un Gelirlerden Sorumlu Başkanı Alice Katwan, “Artık vergi süreçlerinde küçük bir hata bile anında tespit edilip, cezai yaptırıma yol açabiliyor. Vergi uyumu, stratejik öncelik" dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
nurdogan.arslan@dunya.com
Küresel ekonomik sıkıntılar, devletleri vergi tahsilatı konusunda daha agresif ve titiz olmaya itiyor. Bu süreçte, vergi kayıp ve kaçaklarının önüne geçmek için dijitalleşme en önemli araç haline gelirken, geleneksel denetim yöntemleri yerini, yapay zekâ destekli ve gerçek zamanlı takip sistemlerine bırakıyor. Dünya genelinde hükümetlerin vergi kayıp ve kaçaklarını azaltmak için dijital sistemlere yöneldiğini belirten Sovos’un Gelirlerden Sorumlu Başkanı Alice Katwan, bu dönüşümün şirketler için vergi uyumunu ‘hayati’ bir ihtiyaç haline getirdiğini vurguladı. Katwan, “Artık vergi süreçlerindeki en küçük bir hata bile, anında tespit edilip cezai yaptırımlara yol açabiliyor. Dolayısıyla, firmaların dijital vergi sistemlerine tam entegrasyonu, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda operasyonel ve finansal bir güvence olarak öne çıkıyor. Bu yeni dönemde başarılı olmak isteyen şirketler için vergi uyumu, stratejik bir öncelik haline geliyor” dedi.
‘Sovi AI’ hatasız beyan için devrede
Vergi teknolojileri alanında küresel bir oyuncu olan Sovos’un Türkiye’deki operasyonları ve dünya genelindeki stratejilerini DÜNYA’ya anlatan Alice Katwan, vergi uyumunun şirketler için su ve elektrik gibi vazgeçilmez bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı. Küresel ölçekte vergi uygulamaları alanında dijital çözümler sunan Sovos’un son olarak yapay zeka platformu Sovi AI’ı devreye aldığını açıklayan Katwan, “Bu ürün, şirketlerin vergi beyannamelerini hükümete sunmadan önce hataları tespit etmelerini sağlayan ‘ayna görünürlüğü’ konseptine dayanıyor” dedi. Alice Katwan, şöyle devam etti: “Bazı ülkelerde yanlış belge sunduğunuzda anında ceza alıyorsunuz. Sovi AI ile şirketlerin bütün veri kaynaklarını ve belgelerini şeffaf bir şekilde görmesini sağlıyor, olası hataları önceden göstererek cezaları engelliyoruz.” “Sovos, global ekonomik daralmanın yaşandığı bir dönemde bile büyümeye odaklanıyor” diyen Alice Katwan, Asya Pasifik ve Latin Amerika’da yaptıkları şirket satın almalarıyla çokuluslu firmalara tek bir platform üzerinden küresel vergi uyumu çözümleri sunduklarını aktardı. Katwan’a göre, bu yaklaşım, yurt dışına açılmak isteyen Türk firmaları için de büyük bir fırsat sunuyor. Katwan, “Türkiye’de çok değerli markalarımız var. Bu markaların küçülen ekonomide ayakta kalabilmesi ve büyümesi için bölgesel veya global hale gelmeleri şart” ifadelerini kullandı.
“Büyüme için yeni fırsatlar doğuyor”
Soros olarak mevzuat anlamında zorunlu olan konuları çözdüklerini, bu nedenle önümüzdeki dönemin yeni büyüme fırsatları doğuracağını söyleyen Alice Katwan, şöyle devam etti: “Hükümetlerin ilgili mevzuat değişikliklerine bağlı olarak bu anlamda patlayıcı bir büyüme görebiliriz. Çünkü her mevzuat değişikliğinde şirketler kapımızı çalıyor. Çokuluslu şirketler, küresel çapta genişlemeye çalışıyor. ABD’de kripto işlem beyannamesinde yeni bir regülasyon var. 1 Ocak’tan itibaren kripto işlemlerle ilgili çok katı kurallar gelecek. Bu da şirketlerin uyumu demek.”
“Türkiye, dijital vergi uygulamalarında lider”
Türkiye’nin dijital vergi uyumu konusunda Latin Amerika ülkeleriyle birlikte dünyanın en ilerideki ülkelerinden biri olduğunu dile getiren Alice Katwan, “Türkiye e-fatura gibi birçok uygulamada öncü. Avrupa Birliği’nin dijital çağda KDV uyumunu hedefleyen ‘ViDA’ (VAT in Digital Age) sistemi, Türkiye’nin tecrübelerini örnek alıyor” dedi. Türkiye’deki bu olgunluğun Sovos için bir pilot pazar niteliği taşıdığını ifade eden Katwan, “Şirketin dünya genelindeki üç büyük ürün geliştirme merkezinden biri Türkiye’de bulunuyor ve Hindistan ile Filipin gibi ülkelerin ürünleri de bu merkezden geliştiriliyor” dedi.
Hatalı beyanlara verilen cezalar artacak
* Tam dijitalleşme ve e-belge dönemi: Finansal zorluklar yaşayan hükümetler, vergi kayıplarını önlemek için dijital vergi sistemlerine geçişi hızlandıracak. Bu, şirketlerin dijital sisteme geçişini zorunlu kılacak.
* Yapay zeka ve gerçek zamanlı denetimler: Vergi denetimlerinde yapay zekâ kullanımı artacak. Gerçek zamanlı veri akışıyla denetimler daha sıkı ve anlık hale gelecek, bu da hatalı beyanlara kesilen cezaların artmasına yol açacak.
* Küresel vergi uyumu ve tek platformlar: Çok uluslu şirketlerin farklı ülkelerdeki operasyonlarını yönetebilmeleri için tek bir platformdan global vergi uyumu sağlayan çözümlere olan talep artacak.