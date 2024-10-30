Alım gücü düştü, internetten çiğ köfte siparişleri arttı

Yemeksepeti verilerine göre 2024'ün ilk sekiz ayında vegan ve vejetaryen mutfaklarda yüzde 27'lik bir sipariş artışı gözlemlenirken, bu kategoriye ait restoranların sayısında ise yüzde 41'lik bir artış kaydedildi.

Vegan mutfaklarındaki artışın yanı sıra salata kategorisinde de büyüme gözlemlendi. Salata kategorisi yüzde 170 büyürken, siparişler ise yüzde 73 arttı.

Özellikle "bowl" olarak bilinen kaselerde sunulan sağlıklı yemeklerin bu artışta ana sebep olduğu belirtildi. 2024'ün ilk sekiz ayında "bowl" siparişleri, sağlıklı beslenme trendinin bir parçası olarak dikkati çekti.

Çiğ köfte siparişleri arttı

Ekonomik koşulların etkisiyle uygun fiyatlı menülere olan talep artarken, çiğ köfte, hem uygun fiyatlı olması hem de vejetaryen beslenenlere hitap etmesi sebebiyle popülaritesini artırdı. Bu kapsamda çiğ köfte kategorisindeki restoran sayısı ve siparişler artmaya devam ediyor.