Alınacak tedbirler ay sonu beklenmeden açıklansın

07 Ekim 2020

NİHAT DELİBAŞI / İZMİR

Ülke genelinde sanayi bölgeleri temsilcileri ile yaptığı temaslarda kapasitelerin yüzde 75-80’le ulaştığı bilgisini aldığını belirte Organize Sanayi Bölgeleri Derneği (OSBDER) Başkanı Hilmi Uğurtaş, reel kesimin üretimin devamlılığı için her yolu denediğini söyledi. Atatürk OSB dahil birçok OSB’de elektrik ve doğalgaz tüketiminde artış tespit edildiğini kaydeden Uğurtaş, “Pandeminin olumsuz etkilediği sektörler dışında kapasiteler iyi. Hijyen sektörü aldı başını gitti. Otomotiv yan sanayi için de benzer tespitleri yapabiliriz. Ancak, tekstil gibi bazı iş kollarında henüz çarklar tam anlamıyla dönmeye başlamış değil. Sanayinin, sanayicinin morali iyi ama keyfi yerinde değil” diye konuştu.

Uğurtaş, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin ertelenen vergi ve SGK primleri ile ekim, kasım, aralık ayı SGK primlerinin yanı sıra KDV ile stopaj gelir ve kurumlar vergisinin çift ödeneceğini hatırlattı. Uğurtaş, “Ekim ayı sanayici için dert ayı oldu. Geçtiğimiz günlerde değerlendirmelerin devam ettiği ve bu konularla ilgili yeni kararların ekim ayı sonuna kadar ilan edileceği açıklaması yapıldı. Dileğimiz ay sonu beklenmesin. Kararlar bir an önce açıklansın ki sanayici de önünü görebilsin” şeklinde konuştu.

“Destekler bir gün önce açıklansın”

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) Yönetim Kurulu Üyesi ve Menemen Plastik İhtisas OSB Başkanı Salih Esen, ekonominin ve özellikle üreten kesimin zor günlerden geçtiğini söyledi. Kış aylarına girilmesine bağlı olarak talepteki düşüşün piyasalarda yaşanan nakit sıkışıklığından da anlaşılabileceğini kaydeden Esen, “Bu sıkışıklığı giderecek, sanayinin, üretimin devamlılığına yönelik desteklerin bir gün önce açıklanması yerinde olacaktır” dedi.

“Nisan ayı dışında hep iyiydi”

Kemalpaşa OSB (KOSBİ) Başkanı Kamil Porsuk, bölgede elektrik ve doğalgaz tüketiminin nisan ayı dışında hep artış gösterdiğini hatta eylül ayında geçmiş yıl rakamlarını geçtiğini ifade etti. Porsuk, şunları söyledi: “Pandeminin olumsuz etkilediği sektörler dışında bölgemizde faaliyet gösteren işletmelerle sürekli temas halindeyiz. Bazı firmalar, ilave yatırım için planlarımızın onaylanmasını bekliyor. Bu yatırımların realize olması için ilave tedbir ve kararların bir an önce açıklanmasında fayda görüyoruz.”

“En zor döneme göre artış var”

Torbalı OSB Başkanı Muhsin Dönmez de, bölgenin şu an yüzde 40 dolayında doluluğa sahip olduğu bilgisini verdi. Devam eden ve yatırım aşamasında firmaların yatırımlarını realize etmek için uygun zamanı beklediğini ifade eden Dönmez, “Pandeminin olumsuz etkilediği iş kollarında sıkıntı devam ediyor. Dolayısıyla desteklerin devamı gerekiyor. Burada kritik nokta desteğe ihtiyacı olan sektörlerin, firmaların tespit edilerek desteklerin buna göre açıklanması olacaktır” diye konuştu.

“Kaçan fırsatlara odaklanalım”

Aliağa Kimya İhtisas ve Karma OSB (ALOSBİ) Başkanı Haluk Tezcan, İzmirli sanayicinin pandemi koşullarında yeni fırsatlarla karşılaştığını belirterek şöyle konuştu: “İzmirli sanayicinin gideceği çok yol var. Ancak, döviz kuru ve buna paralel ekonomideki dalgalanma olumsuz etkiliyor. Bu dalgalanma olmasa ALOSBİ’de yüzde 100 doluluğu ve 80 binlere ulaşan istihdamı konuşuyor olurduk. Dolayısıyla ben, bir önceki yılın rakamlarını, artan-azalan enerji tüketimini değerlendirmeyi değil, önümüzdeki fırsatların değerlendirilmesi, geleceğe odaklanmamız çağrısında bulunmak istiyorum.”