"Alınan tedbirler sonrasında piyasalar canlanmaya başladı"

13 Kasım 2018

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Bahçıvan, ekonomideki gelişmelere ilişkin, "Dövizin mutlaka dengeye oturması çok önemliydi, şu anda bu konuda pozitif gelişmeler var." değerlendirmesinde bulundu.

Alınan tedbirler piyasalarda bir canlanma oluşturduğuna dikkati çeken Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Doğru yatırımlar, hedefler, finansman politikaları ve yatırımcılar tespit edildikten sonra, teknolojide akılcı yatırımlar yapıldıktan sonra, Türkiye cari açık sorununu aşar."

Faiz eleştirisi

Faiz oranlarını değerlendiren Bahçıvan, "Bu faiz oranları ile Türkiye'nin bırakın yeni yatırım yapması, mevcudu bile sürdürmesi mümkün değil." dedi.

Bahçıvan, "Üretimin üzerindeki finansman yükünün mümkün olduğu kadar azaltılması, makule getirilmesi, hatta kökünden kaldırılması gerek." diye konuştu.

Kaynak: AA