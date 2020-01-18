Alışveriş üç yılda ikiye katlandı

18 Ocak 2020

Coğrafi teknolojileri kullanarak veri analizi yapan Maptriks, elde ettiği sonuçları şirketlerin iş süreçlerinde kullanabileceği bilgiye dönüştürüyor. Yüzde 100 Türk sermayesi ile kurulan şirket Türkiye’nin en büyük veri kataloğuna sahip. Maptriks firmalara veri ve danışmanlık hizmetleri sunarken firma ihtiyaçları özelinde yazılımlar da geliştiriyor. Sunulan hizmetler veri, danışmanlık ve teknoloji olarak üç ana segmentte sınıflandırılıyor.

Maptriks’in 30’dan fazla kaynaktan elde ettiği verileri modelleyerek oluşturduğu panele göre, son üç yılda Türkiye’deki aylık alışveriş hacmi ikiye katlandı. İl bazında bakıldığında tahmin edildiği gibi 2016 ve 2019’da İstanbul en yüksek orana sahip oldu. Üç yıl içinde aylık alışveriş hacmi İstanbul’da 1.5 kat, Ankara ve İzmir’de ise bir kat arttı. En düşük alışveriş hacmi ise Bayburt’ta oldu.

İstanbul'da 113 AVM var, 14 ilde yok!

Alışveriş hacmine paralel olarak mağaza ve AVM yatırımları da artış gösterdi. AVM sayılarına bakıldığında İstanbul 113 AVM ile ilk sırada yer alıyor. Ankara’da 39, İzmir’de ise 31 AVM bulunuyor. Aralarında Ardahan, Bartın, Rize, Sinop ve Gümüşhane’nin de olduğu 14 ilde ise AVM bulunmuyor. 2016 yılında AVM bulunmayan il sayısı 20 idi.

Semtlere göre dağılım

Zincir perakende markalarının da şube sayıları 2016’dan 2019’a oldukça farklılaşmış durumda. Geçen 3 yıl içinde mağaza kategorilerinin en yoğun bulundukları semt dağılımları da değişti. Örneğin;

► Aksesuar ve takı kategorisinde 2016 yılında Bakırköy’de 13 zincir mağaza şubesi yer alırken 2019 yılında bu sayı 108’e çıktı.

► Hobi, kitap, oyuncak mağazaları 2016’da Şişli’de 41 mağaza ile yoğunluk gösterirken 2019 yılında bu kategoride Kadıköy ilçesinde 113 mağaza listelendi.

► Moda ve tekstil mağazaları 2016’da da 2019’da da Şişli’de toplanırken sayıda önemli bir artış yaşandı. 3 yıl önce 123 olan sayı bu sene 420’ye çıktı.

► Yeme içme noktalarında da yoğunluk Şişli’den Kadıköy’e kaydı. 2016’da Şişli’de 324 olan mekan sayısı 2016’da Kadıköy’de 483 oldu.

İstanbul genelinde en çok çiğköfteci var

Yiyecek içecek sektöründe faaliyet gösteren zincir restoranların da datasını toplayan Maptriks’in verilerine göre Kadıköy bu alanda ilk sırada yer alıyor. 483 yeme içme noktası bulunan semtte börek, fırın, tatlı, pizza ve kebap, lahmacun, pide restoranları çoğunluğu oluşturuyor. Kahve içmeyi, balık ve hamburger yemeyi ve lüks restoranları sevenler Şişli’de buluşurken, Pendik’te çiğ köfteciler, Ümraniye’de ise dönerciler öne çıkıyor.

İstanbul’daki mağaza sayılarına bakıldığında çiğköfteciler 4.640 ile başı çekerken onları 1.302 ile kafe, fırın, pastane kategorisi izliyor. Kafe ve kahveler 1.016 ile üçüncü sırada yer alırken dördüncü sırada dönerciler (955) ve beşinci sırada pizzacılar (713) yer alıyor.