Alışveriş yaparken fark etti: Vanlı adam bir anda milyarderler ligine girdi

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Van'da yaşayan 32 yaşındaki Ahmad Jahangard Takalo'nun banka hesabında kaynağı belirlenemeyen yaklaşık 1 trilyon lira görünmesi üzerine hesapları incelemeye alındı.

Söz konusu tutarın hesaba yansımasıyla birlikte Takalo'nun hesabındaki toplam bakiye yaklaşık 21,8 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, kendisini dünyanın en zengin isimleri arasına taşıyabilecek seviyede olsa da banka tarafından uygulanan bloke nedeniyle yaklaşık bir aydır hesaplarına erişemediği öğrenildi.

Kartı çalışmayınca bankaya gitti

NTV'nin aktardığı bilgilere göre Azerbaycan doğumlu olan ve yaklaşık 10 yıldır Türkiye'de yaşayan Takalo, market alışverişi sırasında banka kartıyla ödeme yapamayınca durumu öğrenmek için banka şubesine başvurdu.

Banka kayıtlarında yapılan kontrolde, hesabında kullanılabilir bakiye olarak 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bulunduğu görüldü.

Paranın kaynağını bilmediğini söyledi

Takalo, hesabında görünen tutarın nasıl oluştuğuna dair herhangi bir bilgisinin bulunmadığını ifade etti. Olağan dışı işlem nedeniyle banka hesapları incelemeye alınırken, hesaplara da bloke konuldu. Takalo, bankadan konuya ilişkin bilgi talebinde bulunduğunu ancak inceleme süreci devam ettiği için kendisine ayrıntılı açıklama yapılmadığını belirtti.

Yapay zekâya da danıştı

Yaşadığı sıra dışı olayı yapay zekâ uygulamalarına da sorduğunu anlatan Takalo, aldığı yanıtlarda bu büyüklükteki bir finansal kaynakla dev altyapı projelerinin gerçekleştirilebileceği ya da büyük miktarlarda altın satın alınabileceği yönünde değerlendirmelerle karşılaştığını aktardı.