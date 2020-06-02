Alışverişe sessiz dönüş

02 Haziran 2020

Yener KARADENİZ/İSTANBUL

Dün itibari ile AVM’ler, hazır giyim markaları, kafe ve restoranlar, spor salonları kapılarını geniş katılımlı olarak açtı. 11 Mayıs tarihinde yüzde 60'ı açılan AVM’ler, pandemi öncesi ciroların yüzde 40’ına ulaşırken, markalarda ise bu oran yüzde 25’te kaldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, daha önce sokağa çıkma yasakları ve markaların tam olarak kapılarını açmaması nedeni ile cirolarda pandemi öncesine göre yüzde 40’ta kaldıklarını, kafe ve restoranların açılması ile birlikte bu oranda artış beklediklerini ancak oran konusunda ilk haftanın belirleyici olacağını söyledi.

Hazır giyimde ihtiyaç odaklı ziyaret

Hazır giyim markaları ise yine sosyal mesafe, maske, ve sınırlı sayıda ziyaretçi gibi uygulamalar ile müşteri kabul etti. Bundan sonraki dönemde sınırlı sayıda ziyaretçi alan markalarda bu düşüş cirolara da yansıdı. Bir markanın şubesinde görev yapan mağaza sorumlusu, “Müşterilerde pandemi öncesinde düşüş var. Gelenler de hızlıca ihtiyacını alıp gidiyor” dedi.

Markalar pandemi öncesinin yüzde 25’inde kaldı

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) üyesi 409 marka, 70 bine yakın şubesinin yüzde 14’ünü daha önce açmıştı. BMD Başkanı Sinan Öncel, hazırlıklarını tamamlayan diğer markaların da kapılarını açtığını belirterek, bundan sonraki dönemde gerek sosyal mesafe kuralı gerekse düşük talep nedeni ile cirolarda pandemi öncesi rakamlara ulaşmanın zaman alacağını belirtti. Öncel, daha önce açılış yapan BMD üyesi markaların hali hazırda pandemi öncesi cirolarının yüzde 25’ine ulaştığı bilgisini verdi.

Kapılarını dün itibari ile açan AVM’ler, sosyal mesafe, ateş ölçme, maske gibi uygulamalar ile ziyaretçi kabul etmeye başladı. Ancak ziyaretçi sayıları çoğu AVM’de pandemi öncesinin yüzde 20’si gibi oranlarda kaldı.

Yemek katları tenha hareketlenme 2 haftayı bulur

Ziyaretçiler, daha çok hedef odaklı olarak ihtiyaçlarını almaya ve hızlıca çıkmaya yönelik eğilim gösterdi. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, AVM’lerde açılış oranının yüzde 50’de kaldığını, cadde restoran ve kafelerinin ise yüzde 100’e yakının açıldığını söyledi. Pandemi öncesine göre AVM’lerde açılan restoran ve cafelerde yüzde 80 düşüş olduğunu belirten Bingöl, caddelerde ise bu oranın yüzde 40’larda olduğunu belirtti. Bingöl, “Kimi AVM’de yeme içme alanlarının yüzde 90’ı açılmadı. 15 gün içinde tamamının açılmasını bekliyoruz” dedi.

Dünyanın ilk AVM’si Kapalıçarşı 3 ay sonra törenle açıldı



Koronavirüs tedbirleri kapsamında 24 Mart’ta geçici olarak kapatılan Tarihi Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı dün itibari ile yeniden hizmet vermeye başladı. Açılışı gerçekleştiren İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, daha önce salgın dolayısıyla “Evde kal” dediklerini ancak artık işe güce dönme zamanı olduğunu belirtti. Yerlikaya, “Üretim, hizmet sektörü, Kapalıçarşımız az sonra Mısır Çarşımız, AVM’lerimiz esnafımız, zanaatkarımız, sanayicimiz hepimiz kurallara riayet edeceğiz, birbirimizle yardımlaşacağız ama işimize döneceğiz. Bu üç aya yakın zamandır ekonomik olarak yavaşladık ancak yine bulunduğu yerden hızla kalkacak, sizlerin el birliğiyle yürek birliğiyle tekrar ekonomimizi dinamik hale getireceğiz” diye konuştu. Vali Yerlikaya, her iki çarşıda da Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirlerin en üst düzeyde uygulanacağını belirtti. Törene, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kurtulmuş ve çok sayıda esnaf katıldı.

Markalar pandemi öncesi ciro için temmuzu bekliyor

AYAYDIN HAREKETİ TEMMUZDA BEKLİYOR

Daha önce cadde mağazalarını, dün itibari ile de AVM mağazalarını açan Ayaydın & Miroglio Group’un Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ayaydın, geçen ay mağazalarının sokağa çıkma yasakları gibi nedenler ile 11 gün açık kaldığını, bu sürede de pandemi öncesi satışların yüzde 10’una ancak ulaşabildiklerini söyledi. Dün itibari ile de AVM mağazalarını açtıklarını anlatan Ayaydın, “Biz zaten bir satış olmasını beklemiyorduk. Bu haftanın genelinde de beklemiyoruz. 1 Temmuz itibari ile işler yoluna girer diye bekliyoruz” dedi.

DEFACTO: ZİYARETÇİ SAYISI DÜŞTÜ SEPETTEKİ SAYI ARTTI

Mayıs ayının ilk haftası cadde mağazalarını açan DeFacto’da ise dün itibari ile AVM mağazalarının tamamı açıldı. DeFacto CEO’su İhsan Ateş, “Cadde mağazalarımız açıldığı hafta, geçen sene aynı dönemde elde edilen cironun yüzde 75’ini yakaladı. 11 Mayıs’ta açılan üstü açık AVM’lerdeki mağazalarımız, geçen yıl aynı dönemde ede edilen cirodan yüzde 5 eksik ciro yaptı. Biz ise neredeyse ikinci hafta geçen yılki ciromuzu yakaladık. Müşteri sayısı, bir başka ifadeyle trafik düştü ama sepetteki ürün sayısı arttı. Yüzde 50 müşteri azaldı ama gelen müşteri ürün satın alıyor. Gezmeye değil, ihtiyacını almaya geliyor. Hatta önceden bir müşteri 3 parça ürün alıyorsa şimdi 4-5 parça ürün alıyor” dedi.



LC WAİKİKİ: KONUŞMAK İÇİN ERKEN DÜŞÜŞ YÜZDE 25

LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük, sokağa çıkma yasakları ve saat sınırlaması nedeni ile cirolarda yüzde 25-30 düşüş yaşadıklarını söyledi. Dün açılan mağazalar için konuşmunın erken olduğunu belirten Küçük, pandemi sonrası rakamların ise en erken temmuz ile birlikte görülebileceğini belirtti.