Alışverişteki ‘yeni normal’ ne getirecek?

14 Mayıs 2020

Ekonomist ve Capital dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini biraraya getirmeye devam ediyor. Online CEO Club toplantılarının dördüncüsünde koronavirüs salgını döneminde perakende sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüm, normalleşme sürecine yönelik atılan adımlar ve alınan önlemler konuşuldu.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan “CEO Club Online Summit”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 48 ülkede mağaza ağına sahip LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve AVM dünyasının duayenlerinden JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş’ın “Yeni Döneme Hazırlık” temalı online sohbeti ile devam etti. Meltem Bakiler Şahin, Vahap Küçük ve Avi Alkaş, perakende sektöründe dijitalleşmenin önemi, tüketicinin alışveriş tercihlerindeki değişim ve geleceğe ilişkin beklenti ve öngörüler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlanan başarı çerçevesinde başlatılan normalleşme süreci, açılmaya başlayan mağaza ve AVM’lerin yaptığı hazırlıklar, aldığı önlemler ve yeni çalışma modelleri de ele alındı.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odağına alması, tam da bugün anlamını buluyor. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, dijital çözümlerimiz sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Neredeyse tüm sektörlerde altyapılarını kuvvetlendirme, SSL VPN gibi uzaktan güvenli bağlantı çözümlerini kullanma ve verilerini uzaktan yönetme ihtiyaçlarının ön plana çıktığını görüyoruz” dedi.

“Çağrı merkezlerini eve taşımaya imkan sağlayan bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini görüyoruz” diyen Meltem Bakiler Şahin, perakende sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybettiği trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yöneldi. Bu dönemde kampanya ve promosyon gibi ek faydalar, internet kotası yükseltme, fatura indirimi veya dondurma gibi destek talepleri de öne çıkıyor. E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor” dedi.

“PERAKENDE ve AVM’LERDE AYIKLANMALAR OLACAK”

Koronavirüs krizinde hem AVM hem de perakende tarafında ayıklanmaların görüleceğini belirten JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, yeni dönemde AVM’lerin fonksiyonel değişikliğe gideceğini söyledi. Son günlerin en çok konuşulan konuları arasında yer alan AVM açılışlarına yönelik de değerlendirmede bulunan Alkaş, 11 Mayıs’ta gerçekleşen açılışın tam manası ile gerçek bir açılış olmadığını söyledi. Bazı markaların haziran ayı başında açılma kararı nedeni ile AVM’lerin ciddi bir sorumluluk aldığına dikkat çeken Alkaş, şöyle konuştu: “Bazı önlemler deneme yanılma yoluyla hayata geçiyor. JLL olarak dünya üzerinde 300 ofisimiz var ve Türkiye’den önce AVM’lerini açan ülkelerin deneyimlerden faydalanarak Türkiye’deki AVM’lerde gerekli tedbirleri aldık. Öte yandan AVM’ler büyük markaların cadde mağazalarındaki deneyimlerinden de faydalanarak ilerleyecektir” diye konuştu.

LC Waikiki’nin Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük de koronavirüsün Wuhan’da görülmesinin ardından salgının Türkiye’ye gelmesi halinde ne olur diye nakit akışlarını düzenlediklerini ve ardından faaliyette oldukları 48 ülkeden 45’inde mağazalarını kapattıklarını söyledi. Hali hazırda bazı ülkelerde mağazaların açılmaya başlandığına dikkat çeken Küçük, “İlk açılan mağazada müşteri tepkisi, davranış şeklini analiz ederek daha sonra açılan mağazalarda gerekli önlemlerimizi uyguladık” dedi.