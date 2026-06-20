Alkol ve sigara satışında yeni dönem! Kurallar değişti, cezalar katlandı

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Alkol ve tütün sektörünü yakından ilgilendiren yeni yasal düzenleme yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamında, alkollü içki üreticileri ve pazarlamacılarına ait marka, logo ve tanıtım unsurlarının kullanımı konusunda yeni kısıtlamalar getirildi.

Marka ve logolar iş yerlerinde bulundurulamayacak

Yeni düzenlemeye göre alkollü içkilerin veya bu ürünleri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isimleri, markaları, logoları, amblemleri ve ambalajlarında yer alan görseller iş yerlerinde sergilenemeyecek.

Bu yasak; mağaza içlerini, vitrinleri, satış ünitelerini ve etkinlik alanlarını da kapsayacak. Böylece alkol markalarına ait tanıtım unsurlarının tüketiciyle doğrudan temasının sınırlandırılması hedefleniyor.

Marka kullanımında yeni kurallar

Kanunla birlikte alkollü içki markalarının kullanımına ilişkin yeni sınırlamalar da getirildi.

Buna göre fermente alkollü içki markaları, distile alkollü içki markası olarak kullanılamayacak. Aynı şekilde distile alkollü içki markalarının da fermente alkollü içki markası olarak kullanılmasının önüne geçilecek.

Kurallara uymayanlara önce uyarı verilecek

Tütün, sigara, makaron, sigara filtresi, yaprak sigara kağıdı, alkol ve alkollü içki sektörlerinde faaliyet gösteren kişi ve işletmelerin yeni kurallara uyup uymadığı denetlenecek.

Aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili gerçek veya tüzel kişilere eksikliklerin giderilmesi için en az 15 gün süre verilecek veya yazılı uyarıda bulunulacak.

Para cezaları 1 milyon TL'ye kadar çıkabilecek

Verilen süre içerisinde eksikliklerin giderilmemesi veya aynı ihlalin beş yıl içinde ikinci kez tekrarlanması halinde ciddi yaptırımlar uygulanacak. Yeni düzenlemeye göre işletmelere 100 bin TL ile 1 milyon TL arasında idari para cezası verilebilecek.

Tekrar eden ihlallerde belgeler iptal edilecek

Kanunda yer alan en dikkat çekici yaptırım ise faaliyet belgelerinin iptal edilmesi oldu.

Aynı aykırı fiilin beş yıl içerisinde üçüncü kez işlenmesi durumunda, ilgili işletmenin faaliyet türüne ilişkin belgeleri iptal edilecek. Böylece kuralları sürekli ihlal eden işletmeler için çok daha ağır sonuçlar doğabilecek.