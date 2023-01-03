Alkol ve sigarada ÖTV zammı belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun(TÜİK) Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (YİÜFE) verilerini açıklamasıyla birlikte, alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarlarındaki otomatik artış oranları da belli oldu.

Geçen yılın ikinci yarısında Yİ-ÜFE yüzde 22,29 oranında artış gösterdi. Bununla birlikte alkol ve tütün ürünleri üzerinden alınan maktu ve asgari maktu ÖTV tutarları da bu oranda artırılacak.

Mevcut enflasyon sepetinde alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı yüzde 4,31 seviyesinde. Bunun 4,04 puanını sigara oluşturuyor.

Vergi artışıyla birlikte malttan üretilen biralarde asgari maktu vergi tutarı 5,39 lira,

Taze üzüm şarabı (kuvvetlendirilmiş şaraplar dahil); üzüm şırası, köpüklü şaraplar da asgari maktu vergi tutarı 179,1420 lira,

Vermut ve diğer taze üzüm şaraplarında asgari maktu vergi tutarı 270,36 lira,

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 18 veya daha az olanlarda asgari maktu vergi tutarı 214,703 lira,

Alkol derecesi hacim itibariyle yüzde 22 ve fazla olanlarda asgari maktu vergi tutarı 736,77 lira olarak lisetlenerek yayımlandı.