Yeni yılın ilk günleri ile birlikte sigara ve alkollü içkilere yüzde 7,56 ÖTV zammı geldi.

Daha önce sigara ve alkol firmalarının vergi artışına ek olarak fiyatlara maliyet zammı da ekleyeceklerini belirten Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yeni yılın ilk zamlı listesini paylaştı.

Alkolde zam yağmuru başladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Dündar, 'Zam yağmuru başladı' diyerek dünyanın ikinci büyük şarap ve içki satıcısı olan Perno gurubunun yeni fiyat listesini paylaştı.

Zamlı listeye göre en ucuz vodka (35 cl) 575 liraya, en ucuz şampanya ise (75 cl) 1,125 liraya yükseldi.