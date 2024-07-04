Alkole temmuz 2024 zammı başladı | Rakı, şarap ve biraya zam! (Güncel rakı ve şarap fiyatları)

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ne (Yİ-ÜFE) bağlı olarak akaryakıt, tütün mamulleri ve alkollü içkilerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları güncellendi. Alkollü içecekler ve tütün mamulleri ÖTV tutarlarında yüzde 19,49 artış yapıldı. 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira ÖTV artışına gidildi. Sigaranın ardından alkolde ilk zam haberi geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Süryani şaraplarına zam geldiğini açıkladı. Dündar, "Zam yağmuru başladı" diye yazdı. Böylece grubun en pahalı şarabı 2 bin 125 TL olurken en ucuzu 275 TL oldu.

Rakı fiyatları ne kadar?

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl, 70'lik rakıda ÖTV tutarının 334,72 TL'den 399,96 TL'ye, KDV tutarının 116,50 TL'den 142,21 TL'ye, toplam vergi tutarının da 451,22 TL'den 542,17 TL'ye yükseldiğini hesapladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bingöl, 70'lik rakının fiyatının 853 TL'ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından söz konusu hesaplamayı alıntılayarak "70'lik rakıya 78 TL zam demek oluyor. Muhtemelen firma zammı ile birlikte 90-100 lira zam geçişi olur" dedi.