Alkollü içecekler ve sigarada maktu ÖTV tutarları arttı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, bira, şarap ve diğer alkollü içkilerden alınan asgari maktu ÖTV tutarları yüzde 25, tütün içeren sigara, puro ve diğer tütün ürünlerinden alınan asgari maktu ve maktu ÖTV tutarları yüzde 10 oranında artırıldı.

Kararla ayrıca, ÖTV kanununda; ÖTV III sayılı listedeki söz konusu ürünlerin asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK tarafından ilan edilen üretici fiyat endeksinde son 6 ayda meydana gelen değişim oranında artırılmasına ilişkin hükmün 2022 yılı Temmuz-Aralık dönemi için uygulanmaması yönünde bir madde eklendi. Yeni oranlar bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.