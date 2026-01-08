Alkollü içeceklerin en ucuz ve en pahalı olduğu ülkeler açıklandı

Almanya’nın resmi istatistik kurumu Destatis verilerine göre, Ekim 2025’te alkollü içecek fiyatlarının Avrupa Birliği ortalamasına kıyasla en düşük olduğu ülkeler Almanya ve İtalya oldu.

Almanya’da alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 14 altında seyrederken, İtalya’da bu oran yüzde 19’a ulaştı. Bu iki ülke, düşük fiyatlı alkol sıralamasında listenin başında yer aldı.

En pahalı olduğu ülke Finlandiya

Alkollü içeceklerin en pahalı olduğu ülke ise Finlandiya oldu. Ülkede alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 109,5 üzerine çıktı.

Finlandiya’yı Danimarka (yüzde 23), Belçika (yüzde 13) ve Polonya (yüzde 9) izledi. Fransa, Hollanda ve Lüksemburg’da ise fiyatların AB ortalamasına yakın olduğu belirtildi.

Orta Avrupa’da görece ucuzluk var

Destatis verilerine göre Çekya’da alkol fiyatları AB ortalamasının yüzde 7, Avusturya’da ise yüzde 11 altında kaldı. Bu ülkeler de Almanya ve İtalya’nın ardından görece uygun fiyatlı pazarlar arasında yer aldı.

Ucuz ama daha az içiliyor

Görece düşük fiyatlara rağmen Almanya’da alkol tüketimi düşüş eğiliminde. Son 10 yılda kişi başına alkol tüketiminin yaklaşık 1 litre azaldığı belirtiliyor. Buna karşın Almanya, hâlâ Avrupa Birliği’nde en fazla alkol tüketilen ülkeler arasında bulunuyor.

Avrupa’da en çok ve en az tüketen ülkeler

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Almanya’da kişi başına alkol tüketimi 2022 yılında 11,2 litre seviyesinde gerçekleşti. Bu miktar yaklaşık 448 bardak biraya denk geliyor.

Romanya, kişi başına 17,1 litreyle listenin zirvesinde yer alırken; Letonya (14,7 litre) ve Çekya (13,7 litre) onu izledi. En düşük tüketim ise Yunanistan (7 litre), Malta (6,2 litre) ve Kıbrıs Rum Kesimi'nde (5,2 litre) kaydedildi.

Alkolsüz içecekler Almanya’da daha pahalı

Destatis’in çalışması, alkolsüz içeceklerde farklı bir tabloya işaret etti. Almanya’da alkolsüz içecek fiyatları AB ortalamasının yaklaşık yüzde 2 üzerinde ölçüldü.

Şeker vergisi fiyatları yukarı çekti

Alkolsüz içeceklerin en pahalı olduğu ülke Letonya oldu. Fiyatlar AB ortalamasının yüzde 46 üzerine çıkarken, bu artışın temel nedeni yüksek şeker vergisi olarak gösterildi.

Danimarka (yüzde 30) ve Hollanda (yüzde 23) da ortalamanın üzerinde fiyatlara sahip ülkeler arasında yer aldı.

İtalya, alkollü içeceklerde olduğu gibi alkolsüz içeceklerde de en ucuz ülke oldu. Fiyatlar AB ortalamasının yüzde 18 altında kaldı. Fransa’da fiyatlar yüzde 3, Çekya’da ise yüzde 9 oranında AB ortalamasının altında gerçekleşti.